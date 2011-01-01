Eric Bledsoe, dört oyunculu takasta Clippers'a gitti!

LA Clippers, Eric Bledsoe'yu Memphis Grizzlies'den dört oyunculu bir takasta kadrosuna kattı.



Grizzlies'in Bledsoe karşılığında, Clippers'tan Patrick Beverley, Rajon Rondo ve Daniel Oturu'yu takasladığı bildirildi.



Memphis ekibi Bledsoe'yu, bu yaz başında New Orleans Pelicans ve Charlotte Hornets ile üç takımlı bir takasta almıştı.



Grizzlies anlaşmada Steven Adams'ı ve Ziaire Williams'ın Draft haklarını alırken, Pelicans ekibi Jonas Valanciunas, Devonte Graham (imza ve takas işlemiyle) ve Trey Murphy III'ün Draft haklarını, Charlotte ise Wesley Iwundu'yu ve New Orleans'tan bir ilk tur Draft seçimini almış oldu.



Beverley, Chris Paul'u Houston Rockets'a gönderen 2017'deki takastan beri Clippers forması giyiyordu. Rondo, 2021 son takas gününde Atlanta Hawks'tan LA'a takas edilmişti. Oturu ise Clippers tarafından 2020 NBA Draftı'nda seçilmişti.



