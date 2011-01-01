Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Eric Bledsoe, dört oyunculu takasta Clippers'a gitti!

LA Clippers, Eric Bledsoe'yu Memphis Grizzlies'den dört oyunculu bir takasta kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers, Eric Bledsoe'yu Memphis Grizzlies'den dört oyunculu bir takasta kadrosuna kattı.

Grizzlies'in Bledsoe karşılığında, Clippers'tan Patrick Beverley, Rajon Rondo ve Daniel Oturu'yu takasladığı bildirildi.

Memphis ekibi Bledsoe'yu, bu yaz başında New Orleans Pelicans ve Charlotte Hornets ile üç takımlı bir takasta almıştı.

Grizzlies anlaşmada Steven Adams'ı ve Ziaire Williams'ın Draft haklarını alırken, Pelicans ekibi Jonas Valanciunas, Devonte Graham (imza ve takas işlemiyle) ve Trey Murphy III'ün Draft haklarını, Charlotte ise Wesley Iwundu'yu ve New Orleans'tan bir ilk tur Draft seçimini almış oldu.

Beverley, Chris Paul'u Houston Rockets'a gönderen 2017'deki takastan beri Clippers forması giyiyordu. Rondo, 2021 son takas gününde Atlanta Hawks'tan LA'a takas edilmişti. Oturu ise Clippers tarafından 2020 NBA Draftı'nda seçilmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal