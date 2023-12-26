Eric Bailly'e Süper Lig'den sürpriz dev talip!

Beşiktaş'ta kadro dışı olan yıldız futbolcu Eric Bailly'e sürpriz talip çıktı. Bailly, Süper Lig ekibi Trabzonspor'un gündemine girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın söz konusu oyuncuyu çok beğendiği ve ekonomik şartlarının uyması halinde bu transferi istediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eric Bailly'e Süper Lig'den sürpriz dev talip!
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26 Aralık 2023 08:47
Son güncelleme 26 Aralık 2023 08:51
Trabzonspor ara transfer döneminde stoper ve orta sahaya mutlaka takviye yapacak. Yabancı kontenjanının boşaltılması durumunda sağ bek, kanat ve forvet bölgelerine de oyuncu bakılıyor. Stoper konusunda ise sürpriz bir isim radara girdi.

ERIC BAILLY BOMBASI

Trabzonspor'da stoper konusunda sürpriz bir isim radara girdi: Eric Bailly... Beşiktaş'ın sezon başında Manchester United'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Af kararı çıksa dahi Beşiktaş'ta devam etmeyeceği konuşulan Bailly için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın olumlu görüş belirttiği ve Fildişili oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Ancak bu transferde Bailly'nin isteyeceği maaş ve kontrat süresi belirleyici nokta olacak.

BONSERVİS SORUNU YOK

Beşiktaş'ın, kalan alacaklarının ödenmesi halinde Bailly'yi serbest bırakmaya hazır olduğu belirtilirken; geçtiğimiz günlerde tecrübeli stoperin adı Villarreal'le de anılmıştı. Beşiktaş ile sezon başında 2 milyon 250 bin Euro maaş karşılığında anlaştığı belirtilen Bailly için Trabzonspor cephesi nabız yokluyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Eric Bailly, skor katkısında bulunamadı. 

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