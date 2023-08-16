Manchester United forması giyen Eric Bailly, transfer için kararını verdi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Al Nassr'ın 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak daha sonra Manchester City'den Aymeric Laporte'ye yöneldiği belirtildi. Suudi Arabistan temsilcisinin stoper transferi için Laporte'ye öncelik verdiği ve Bailly'nin Al Nassr'a transferinin zor olduğu aktarıldı.
TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYOR!
Fildişili futbolcuyla ilgilenen bir diğer ekip olarak Beşiktaş da gösterildi. Ancak Bailly'nin Türkiye'ye gitmek istemediği öne sürüldü.
Bu gelişmelerin ardından Bailly'nin transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
2016'dan bu yana Manchester United forması giyen Bailly'nin İngiliz deviyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Manchester United forması altında 113 maçta sahaya çıkan Bailly, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Al Nassr'ın 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak daha sonra Manchester City'den Aymeric Laporte'ye yöneldiği belirtildi. Suudi Arabistan temsilcisinin stoper transferi için Laporte'ye öncelik verdiği ve Bailly'nin Al Nassr'a transferinin zor olduğu aktarıldı.
TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYOR!
Fildişili futbolcuyla ilgilenen bir diğer ekip olarak Beşiktaş da gösterildi. Ancak Bailly'nin Türkiye'ye gitmek istemediği öne sürüldü.
Bu gelişmelerin ardından Bailly'nin transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
2016'dan bu yana Manchester United forması giyen Bailly'nin İngiliz deviyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Manchester United forması altında 113 maçta sahaya çıkan Bailly, 1 kez gol sevinci yaşadı.