Erhan Ernak: 'Kupayı kazanmak istiyoruz!'

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Erhan Ernak, ilk maçı kazanarak avantaj yakalamayı hedeflediklerini söyledi.



Karşılaşmanın yapılacağı Unipol Arena'da gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Ernak, "Yarı finalden sonra 3 Süper Lig maçı oynadık ve 1 antrenman yaparak geldik. Bu açığı toplantılarla kapattık. Bugün oyun planımızı bir kez daha gözden geçireceğiz. Zaten sporcularımız işin bilincinde ve konsantreler. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Rakiplerinin çok köklü bir kulüp olduğunu hatırlatan Ernak, şöyle devam etti:



"Bizim de oyuncu kalitesi ve birliktelik anlamında iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Güzel bir seri olacak. Gönlümüz kazanmaktan yana. Burada işine sahip çıkan, gerçekten özveriyle çalışan kocaman bir ekip var. Ekibimiz artık ailemiz oldu ve çok büyük bir aileyiz. 5 sezondur burada olduğum için herkesin motivasyonunu, bir arada ortaya nasıl bir ürün çıkaracağını gözlemleme fırsatım oldu. Ben biraz birleştirici rol oynadım sadece. Bir sır varsa, bunu söyleyebilirim. Her ligin ayrı bir motivasyonu var. Yarıştığımız her kupada iddialı olmak istiyoruz ama Avrupa bambaşka. Türk oyuncular için milli mücadele halini alıyor. Yabancı oyuncular belki daha farklı hissedebilir ama Türk oyuncuların daha ekstra istediklerini hissediyorum. Son 2 maçtaki performansları da ortada. Ümit ediyorum ki el birliğiyle üstesinden geleceğiz."



"Bir sonraki adım Şampiyonlar Ligi olacak"



Erhan Ernak, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanmaları halinde bir sonraki hedeflerinin FIBA Şampiyonlar Ligi olacağını belirtti.



Türkiye'nin basketbola ilgisinin önemine değinen Ernak, taraftarların kendilerine önemli itici güç olduğunu aktardı.



Kupayı kaldırmalarının kendileri için özel bir an olacağının altını çizen Ernak, "Ülke olarak başarıya daha açız, daha milliyetçiyiz. Milli dava olduğunda daha iyi kenetleniyoruz. Kendi evimizde finalin son ayağını oynayacağız. Özel bir an olacak. Kupayı da kaldırırsak, unutulmaz bir günü beraber geçireceğiz. Herkesi maça bekliyoruz. Kupanın hemen arkasından lig maçımız var. Oradaki play-off mücadelemiz sürüyor. Bizim basamaklarımızda bir sonraki adım Şampiyonlar Ligi olacak. Bunun için de sıralamada doğru yeri elde etmeye çalışacağız."





