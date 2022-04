Erhan Ernak: 'Çok uzun bir yoldu'

FIBA Europe Cup'ta şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Erhan Ernak, açıklamalarda bulundu.



Sezon içinde birçok sorun yaşadıklarını dile getiren Ernak, şunları kaydetti:



"Çok uzun bir yol oldu. İşler dışarıdan göründüğü gibi yürümüyor. Hastalıklar, sakatlıklar oldu. Basına yansımadı ama ilk maçtan sonra Richard Solomon 3 gün yoğun bakımda yattı. Büyük bir fedakarlıkla sahada yer aldı. Tarik Black dizinde çok ciddi bir problemle oynadı. Bütün oyuncularımızın ufak tefek de olsa problemleri var ama sezon başında karakter bakımından bizi yarı yolda bırakmayacağına emin olduğumuz bir ekiple yola çıktık. Başımıza birçok problem geldi ama hepsinin üstesinden sporcularımın karakteri sayesinde gelmeyi başardık. Hepsine çok teşekkür ediyorum."



Bahçeşehir Koleji'nde 5 yıldır çalıştığını aktaran Ernak, "Beş yıldır burada olmak bana bir gözlem avantajı sağladı. Yeni bir kulüp olabilir ama çok iyi niyetli, arkasında çok profesyonel bir eğitim kurumu var. Profesyonellik organizasyonumuza yabancı değil. Teknik konularda ya da beraber çalıştığımız ekipte ufak tefek aksaklıkları gidermeye çalıştım. Kol kola verip iyi bir netice aldık." ifadelerini kullandı.



Erhan Ernak, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili, "Seneye devam edeceğiz, yine iddialı olacağız. Daha da kalabalık bir aile olacağız. Her sezon aramıza katılan yeni öğrencilerimiz, gönül bağı devam eden mezunlarımızla Bahçeşehir Koleji her geçen gün büyüyen bir aile olacak." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye'ye erkeklerde Avrupa kupası getiren 6. kulüp olduklarının söylenmesi üzerine Erhan Ernak, "Türk sporcusunun ve basketbol adamlarının potansiyeline inanan bir koçum. Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde en çok yerli oyuncusundan verim alan kulüp olduk. Teknik ekibimiz her zaman işin içinde ve sorumluluk alıyor. 20 sene altyapı antrenörlüğü yaptım. Çok kıymetli antrenörler tanıyorum. Önlerini açtığınız ve güvendiğiniz zaman ülkeye değil 6, 16 kupa da gelir. Yeter ki başkanımız Hüseyin Yücel gibi yürekli davranılsın, insanlara destek olunsun. Bizde çok iyi değerler var. Ülkemize daha çok kupa geleceğine eminim." diye konuştu.





