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Erhan Erentürk: ''İdolüm Buffon''

Altınordu'nun genç kalecisi Erhan Ertürk, geleceğe dair düşüncelerini aktardı ve Avrupa'da forma giymek istediğini söyledi.

Kaynak: AA
Erhan Erentürk: ''İdolüm Buffon''
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20 Temmuz 2018 13:25
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Karşıyaka'dan transfer ettiği kaleci Erhan Erentürk, "Altınordu'da gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa'da forma giymeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Erhan Erentürk, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İtalyan kaleci Gianliugi Buffon'u her yönüyle örnek aldığını, onun videolarını izleyerek büyüdüğünü belirtti.

Kendisini geliştirmek için Buffon'un yanı sıra Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı da takip ettiğini, iki kalecinin de en iyi yönlerini incelediğini aktaran Erhan, şunları kaydetti:

"Bir kaleci, en verimli çağını 25'li yaşlardan sonra yakalıyor. Önümde uzun bir kariyer var. Altınordu'da gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa'da forma giymeyi hedefliyorum. Benden sonra 1 numaralı formayı giyeceklere ise örnek alabilecekleri bir kariyer bırakmak istiyorum. Altınordu, bir kaleci için en doğru tercih. 2012'den bu yana kaleyi koruyan Ramazan Evren Üstündağ, Tolgahan Acar ve Berke Özer bunun iyi örnekleri. Erce Kardeşler ise bana göre geçen sezon Spor Toto 1. Lig'in en iyi oyuncusu olacak performans sergiledi."

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