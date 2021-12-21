Ergin Gül: "İlk yarıyı amaçladığımız yerde bitirdik"

Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin Gül, takımının ilk yarı performansından memnun olduğunu belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Gül: 'İlk yarıyı amaçladığımız yerde bitirdik'
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21 Aralık 2021 15:50
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısında koydukları hedefe ulaştıklarını söyledi.

Gül, AA muhabirine, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bir grubun şampiyonluk diğer grubun ise play-off için mücadele ettiğini belirtti.

Kendilerinin play-off hedefiyle lige başladığını anlatan Gül, "Şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla oynadığımız maçları kaybederken, kalan takımlarla yaptığımız mücadelelerde Yeni Kızıltepespor maçı hariç hepsini kazandık. Aldığımız 6 galibiyet ile ilk yarıyı amaçladığımız yerde bitirdik." dedi.

Ligin ikinci yarısının daha zor ve çekişmeli geçeceğini vurgulayan Gül, "Takımlar, özellikle yabancı oyuncuların ücretlerinin dövize bağlı olması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayacak. Biz Anadolu kulüpleri olarak yıllardır sporun tabana yayılması misyonu ile dolu tribünler önünde, kısıtlı imkanları sonsuz fedakarlık ile harmanlayarak ligde mücadele ediyoruz." diye konuştu.


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