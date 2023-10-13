THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Karşılaşmayı Panathinaikos 78-71 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın ekibi, EuroLeague'deki ilk galibiyetini kazandı.
Panathinaikos'ta Mathias Lasort 16 sayı ve 5 ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Bayern Münih'te Leandro Nicolas Bolmaro 19 sayı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın ekibi, EuroLeague'deki ilk galibiyetini kazandı.
Panathinaikos'ta Mathias Lasort 16 sayı ve 5 ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Bayern Münih'te Leandro Nicolas Bolmaro 19 sayı kaydetti.