Ergin Atamanlı Pana, Zalgiris Kaunas'ı eli boş gönderdi

THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'ı 73-71 yendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Ergin Atamanlı Pana, Zalgiris Kaunas'ı eli boş gönderdi
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16 Kasım 2023 00:22
Son güncelleme 16 Kasım 2023 02:22
THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. 

Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 73-71 kazandı. 

Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 19 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. 

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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