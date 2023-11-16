THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.
Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 73-71 kazandı.
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 19 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 73-71 kazandı.
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 19 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ