Ergin Ataman'dan şampiyonluk sözü ve Euroleague'deki favorisi

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlı kulübün hedefinin her zaman bütün kulvarlarda şampiyonluk olduğunu söyledi.Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ataman, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerine açıklamalarda bulundu.Sezona hem ligde hem de Avrupa'da istediği gibi başlayamayan lacivert-beyazlılarda aralık ayının sonunda göreve Velimir Perasovic'in yerine Ergin Ataman getirildi.Anadolu Efes'in başında PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Ergin Ataman, "Anadolu Efes, yıllarca bu kupalarda, ligde final oynamaya, şampiyon olmaya alışkın bir takım. Bu sezon kötü ve şanssız bir başlangıç herkesin moralini bozmuştu. Bu kupada oynanan iyi basketbol ciddi bir moral oldu. Bizim için kupa maçları bitti artık. Bundan sonra kısa vadede hedef ligi ilk 3 içinde bitirip ondan sonra da play-off'larda yine şampiyonluk mücadelesi vermek olacak." diye konuştu.Asıl hedeflerinin Avrupa'da başarıyı yakalamak olduğunu ifade eden Ataman, "Anadolu Efes'i önümüzdeki sezonlarda Dörtlü Final'de görebilecek miyiz?" sorusuna, "Evet göreceksiniz. Bunun için buradayım. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin en önemli 7-8 takımından biri. Sezon başında doğru bir yapılanma ve birkaç önemli takviyeyle mutlaka hedefimiz bu. Anadolu Efes'te benim de edindiğim tecrübeyle hedef yeniden Dörtlü Final olacak." yanıtını verdi.Ligde 2009 yılından bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamadıklarını da hatırlatan tecrübeli başantrenör, şöyle devam etti:"Bu hasreti bitirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'in hedefi hiçbir zaman final olamaz. Anadolu Efes her sezona her kulvarda şampiyonluk parolasıyla başlar. 2009'da son şampiyonluğu benim dönemimde yaşadık. Ondan sonra bir türlü şampiyonluk gelmedi. Bir gerçek var, eskiden Anadolu Efes ligin en yüksek bütçesine sahip takımıydı, şimdi artık o özelliği kalmadı. Fenerbahçe yıllardır çok ciddi bir kadroyla yola çıkıyor. Önemli bir antrenörü var. Beşiktaş, TOFAŞ ve Darüşşafaka gibi takımlar ciddi yatırımlar yapıyor. Anadolu Efes'in eskiden olduğu gibi maddi ve kadro yapılanması olarak hegemonyası yok. Tabii ki Anadolu Efes hiçbir zaman geri adım atmaz. Şampiyon olabilmek için sonuna kadar direneceğiz."Ergin Ataman, geçen sezon favori gördüğü Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ni kazandığını ancak bu sezon favorisinin Rus temsilcisi CSKA Moskova olduğunu dile getirdi.Rus ekibinin çok istikrarlı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Ataman, "THY Avrupa Ligi'nde bu sezon favorim CSKA Moskova. Diğer takımlarda çok istikrar göremedim. O açıdan diğer takımları geçen sezona göre daha güçsüz görüyorum. Geçen sezon favorim Fenerbahçe'ydi. Özellikle Bogdanovic ve Udoh önemli katkılar veriyordu. Bu sezon da iyi oynadığı maçlar var. Hatta CSKA Moskova'yı deplasmanda yendiler ama arada beklenmedik mağlubiyetler de aldılar. Fenerbahçe Doğuş yine Dörtlü Final'e kalır gibi duruyor. Avrupa'daki en tecrübeli hocaya sahipler. Şansları olabilir ama ben CSKA Moskova'yı favori görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'le aralarında yaşanan gerginlik hakkında da şunları söyledi:"Sporda zaman zaman bu tip gerginlikler olabilir. Bunu bence bu kadar fazla büyütmemeliyiz. Spontane gelişti bu. O gün neden Obradovic öyle yaptı, bilemiyorum ben. Ben de ona tepki olarak öyle bir davranışta bulundum. Elini sıkmadım. Hemen, bir hafta sonra Türkiye Kupası'nda karşılaştık, her şey çok sıcaktı. Zaman içinde bunun soğuyacağını düşünüyorum. Türkiye Kupası maçında da yarı sahaya kadar gidip kendisini bekledim ama bu sefer de kendisi böyle uygun gördü. Sonuçta benim saygı duyduğum bir antrenör. Biz de saygıyı hak eden bir teknik kadro, kulüp ve oyuncularız. Tepkim onaydı. Devam ettirmeyi düşünmüyorum. İlerleyen günlerde bu normale döner."Ergin Ataman, lig şampiyonluğu yaşadığı ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazandığı Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştırdığı son sezonda sarı-kırmızılı bazı taraftarların kendisini ıslıklamasına üzüldüğünü aktardı.Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarıyla büyük başarılar yakaladıklarını vurgulayan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Abdi İpekçi 10 bin kişilik bir salon. O tezahüratları yapan 500-600 kişiydi. Tabii ki üzüldüm. Bana o tezahüratları yapan kardeşlerimizle o başarıları beraber kazandık. Anlayamadığım bir takım sebepler yüzünden, kulübün içine düştüğü bir kaos vardı. Bir önceki sezon Avrupa kupası kazanmış bir hocanın hak etmediği davranıştı. Bunun bilinçli olarak bazı çevreler tarafından yönlendirilerek yapıldığını düşünüyorum. Beni protesto eden gençlere de fazla kızamıyorum. Orada hepimiz hata yaptık. Ben de kulübü yöneten bazı yöneticilere fazla güvendim demek ki. Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. İnşallah ileride farklı seviyelerde güzel günler yine geçiririz."A Milli Erkek Basketbol Takımı'yla 2016 yılında yollarının ayrıldığı dönemle ilgili de değerlendirmede bulunan Ataman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın basketbolda hem milli takım hem de kulüp takımını aynı başantrenörün çalıştırmaması gerektiği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak yaşananları şöyle anlattı:"Bu konu hakkında kırgınlığım var. 2015'teki kabuk değişiminde Ufuk Sarıca da benim yanımdaydı. Güzel bir ekip kurmuştuk. Hedefimiz de kabuk değişikliklerini aşıp 2017 Avrupa Şampiyonası'nda madalyaya gitmekti. Daha sonra bir kulüp başkanı ısrarla bunu gündeme getirdi. Bu sadece bir kulüp başkanının kaprisi üzerinden olacak bir şeydi. Nitekim de sözleşmem bittiği zaman da milli takımı bırakmak zorunda kaldım. Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'la görüşmüş ve prensipte anlaşmıştık. Tabii ki o kulübün (Fenerbahçe) ısrarla tavır koyması, beni ciddi anlamda kırdı."Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısında "Obradovic'in milli takımı da çalıştırmasını isterdim. Benim gönlümden geçen aynı zamanda milli takımı da çalıştırmasıdır." sözlerini eleştiren Ataman, şöyle devam etti:"Tabii ki federasyon kendi seçimini yapmakta serbesttir. Benim çalıştığım dönemde bir hocanın hem kulüpte hem milli takımda çalışmasında sakınca yoktu, çünkü milli maç yoktu. Esas bir sakınca varsa şu anda var. Sezon içinde milli maçlar yapılıyor. Eski ve yeni federasyona ciddi anlamda kırgınlığım var. Sayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın 'Obradovic milli takımı çalıştırsın.' demesinden bir hafta önce Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'la prensipte anlaşmıştım. Zannederim bu haber kendilerine ulaştığı için böyle bir formül bulmaya çalıştılar. Olmayınca da baskı kurup yine buna engel oldular."Şu anda milli takımı çalıştıran Ufuk Sarıca'yı öven Ataman, "Ufuk Sarıca, milli takım hocalığına çok yakışıyor. Çok da bilgi birikimi yüksek. Zaten o yüzden de A Milli Takım'da yardımcı antrenörlüğüme istemiştim. Hidayet ve Ömer gibi geçmişte benim oyunculuğumu yapan kardeşlerimin prensipte benimle her konuda anlaştıktan sonra bir haber verip 'Biz vazgeçtik.' demelerini beklerdim. Gazete sayfalarından benim milli takımdaki yardımcımla anlaştıklarını görmek istemezdim." ifadelerini kullandı.A Milli Basketbol Takımı'nın, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na plansız girdiğini savunan Ataman, "Türkiye için hedef bir turnuvaydı. Sahada herkesin takdirini toplayan ve iyi mücadele eden bir takım vardı ama spor bir sonuç oyunu. Sadece Büyük Britanya ve Belçika'yı yenip başka galibiyet alamayıp ilk 16'da elenmiş olduk. Şampiyona öncesi planlama hataları ve sahada yapılan hataların Dünya Kupası öncesinde yapılmaması gerekiyor. Yoksa hep bu şekilde hikayeler anlatarak bir sonraki jenerasyona mazeret üretmeye çalışırız. Avrupa Şampiyonası öncesi Sayın Cumhurbaşkanı antrenmana gelip oyunculara tatlı getiriyor. Maddi desteğin dışında büyük de bir manevi destek de var demektir." şeklinde konuştu.