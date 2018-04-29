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Ergin Ataman'dan şampiyonluk açıklaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında karşı karşıya gelen Anadolu Efes ve Banvit'te takım koçları Filipovski ve Ergin Ataman maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Ergin Ataman'dan şampiyonluk açıklaması
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29 Nisan 2018 20:26
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahasında Anadolu Efes'e 90-82 yenilen Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, "Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum. Bugün daha iyi olan onlardı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, maçın zor geçtiğini söyledi.

Filipovski özellikle savunmada problemler yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularımız faul problemi yaşadı. İyi bir takımız, bunu biliyoruz. Bundan sonra da ilk dört sıraya girebilmemiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum. Bugün daha iyi olan onlardı. Fiziksel olarak maçı domine ettiklerini söyleyebilirim. Savunmada maalesef çok kötüydük. Özellikle bire birde çok zayıf kaldık. Şu anda play-off'a en iyi sıradan girmek için uğraş veriyoruz."

- Ataman: "Çok önemli bir galibiyet"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da hafta içinde bu maça çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Ataman, istekli bir oyunla galip geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ligdeki en önemli maçlarımızdan biriydi. 3. sırayı korumamız için  mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Daha önce İstanbul'da Banvit'e kaybettiğimiz için maçın başından sonuna kadar çok iyi basketbol oynadık. Her oyuncumuzdan en iyi verimi aldık. Bazı oyuncularımızı ekstra 40 dakika oynattık ama hiç geri atmadan oynadık. Çok önemli bir galibiyet. Ligi üçüncü sırada bitirip şampiyonluk için iddialı bir şekilde play-off'a gitmek istiyoruz."

 
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