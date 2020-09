Ergin Ataman'dan Larkin açıklaması

🗣@celephakan: "Dolu tribünlerle birlikte bambaşka bir Anadolu Efes görüyorduk. Seyircisiz olmak nasıl etkileyecek?



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sezona iddialı bir şekilde başladıklarını söyledi.Tecrübeli başantrenör, lacivert-beyazlı takımın THY Avrupa Ligi için düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Video konferans yöntemiyle on-line olarak gerçekleştirilen medya gününde Ataman, THY Avrupa Ligi'ndeki hedefleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.Salgın nedeniyle tamamlanamayan geçen sezonun en iyi takımı olduklarını aktaran Ergin Ataman, "Geçen yılın lideri, çok iyi basketbol oynayan, üst üste galibiyet rekorları kıran bir takımı koruduğumuz için sezona iddialı başlıyoruz. Bu dönemde kadrolarında revizyon yapan, çok önemli transferler yapan takımlar oldu. CSKA Moskova çok önemli transferler yaptı. Armani Milano flaş transferler yaptı. Real Madrid ve Barcelona aynı seviyede. THY Avrupa Ligi'ne başlayan 18 takımdan 12'sinin sezona Dörtlü Final ve şampiyonluk hedefiyle girdiğini düşünüyorum." diye konuştu.Ergin Ataman, daha önce Türk vatandaşlığına geçen ancak A Milli Basketbol Takımı'nda oynamadığı için sezona yabancı statüsünde başlaması gereken Shane Larkin'in Türk statüsünde başlatılmasını beklediklerini söyledi.Larkin'in ay-yıldızlı formayı koronavirüs salgını nedeniyle milli maçların ertelenmesinden dolayı giyemediğini hatırlatan Ataman, "Larkin, hem Türk halkının hem de Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın yoğun ilgisi ve bizzat katılımlarıyla geçen yıl Türk pasaportu aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyat elemeleri ertelendiği için milli takımımızda yer alamadı. Milli takımda maç oynamadığı için şu anda Türk statüsünde oynayamıyor. Sezona yabancı statüsünde başlarsa yeniden Türk statüsüne geçemiyor. Larkin'in Türk olma sürecinde bir takım maddi fedakarlıklar yapılması gerekiyordu. Bütün fedakarlıkları Anadolu Efes Kulübü yaptı. Türkiye'de liglerin iptal edilmesine neden olan bir ortamda Larkin'in Türk statüsünde başlatılmasını bekliyorum. Bu konuda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun alacağı kararı merakla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Tecrübeli başantrenör, Avrupa Ligi yönetiminin THY Avrupa Ligi'ni bu sezon her şartta tamamlaması gerektiğini belirtti.THY Avrupa Ligi'nin geçen sezon koronavirüs nedeniyle tamamlanamadığını vurgulayan Ataman, "Avrupa Ligi geçen sene büyük bir talihsizlik yaşadı. Ne kadar kararlarının arkasında dursalar da ben Avrupa Ligi yöneticileri ve sezonun iptal kararını verenlerin çok da mutlu olmadığını sanıyorum. Avrupa Ligi'nin büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Bu nedenle bu sezonu her şekilde oynatmak zorundalar. Avrupa'nın tüm büyük spor organizasyonları başladı. Avrupa Ligi, geçen sezonu sonlandıramadı, bu sezonu da başlatıp oynatamazsa inandırıcılığı kalmaz. Çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Öyle olursa güvenilirliğini yitirir. Bu ligi oynayıp, sonlandırmak zorunda olduğunu Avrupa Ligi yönetiminin anladığını düşünüyorum." diye konuştu.Ergin Ataman, korudukları kadroyla geçen sezonki basketbolu ve heyecanı yeniden yakalamak istediklerini kaydetti.Geçen sezonki basketbollarının artık tahmin edilebilir olduğunu ve farklı taktikler üzerinde çalıştıklarını dile getiren lacivert-beyazlı takımın başantrenörü, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşin en kolay yönü aynı basketbolu oynatmak. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çok ciddi bir üstünlük yakalamıştık. Aynı basketbolu ve heyecanı yeniden yakalamaya çalışacağız. Taraftarımızın olmaması ve THY Avrupa Ligi'nin seyircisiz oynanması bir dezavantaj. Sezon başlar başlamaz aynı ritmi bulamayabiliriz. İyi bir hazırlık dönemi geçirmedik. Geçen sezonlarda olduğu gibi ciddi hazırlık maçları ve turnuvaları oynayamadık. İtalya, İspanya, Fransa ve Rusya'da çok ciddi hazırlık turnuvaları oynandı. Biz ülkemizde bunu gerçekleştiremedik. Bu da bizim sezon başı hazırlıklarımıza darbe vurdu. THY Avrupa Ligi başladıktan sonra ritim bulmaya çalışacağız. Herkes bizi çok iyi tanıyor. Bize karşı ciddi önlemler alacak. Biz de sezon içinde bu önlemlere farklı taktiklerle cevaplar verebiliriz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz."Ataman, Avrupa'da bazı ülkelerde örnek uygulamalarda olduğu gibi THY Avrupa Ligi maçlarına kısıtlamalı seyirci alınabileceğini söyledi.Koronavirüs salgınının hayatın bir parçası olduğunu aktaran Ergin Ataman, "Hepimiz kendimizi bir şekilde korumak durumundayız. Devletimiz de hızlı bir şekilde en iyi tedbirleri almaya çalışıyor. Spor anlamında çok da panik yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Avrupa'da birçok ülkede hazırlık maçları ve turnuvalar kısmi anlamda seyirciyle oynanmaya başladı. Umarım ülkemizde de oynanmaya başlanır." şeklinde görüş belirtti.Taraftarların kendilerinden şampiyonluk beklediğini anlatan Ataman, şunları kaydetti:"Seyirci konusunun yeniden gözden geçirilebileceğini düşünüyorum. Avrupa'daki örneklerdeki gibi kısıtlamalı, sosyal mesafesi yapılmış seyirci uygulamasının THY Avrupa Ligi'nde denenebileceğini düşünüyorum. Taraftarımızın bizleri ve basketbolu çok özlediğinin farkındayım. Bir süre bu coşkuyu salondan yaşayamayacaklar. Onların ekran başında büyük bir heyecanla Anadolu Efes'i destekleyeceklerini biliyorum. Bunun bilinci içindeyiz. Hepimiz toplum içinde yaşıyoruz. Sokağa çıktığımızda bizlere 'Çok yazık oldu. Anadolu Efes şampiyonluğa gidiyordu. Geçen sezonun yarım kalması çok büyük talihsizlik. Bu sezon sizden şampiyonluk bekliyoruz.' diyor. Çok büyük beklenti var. Bunun karşılığını vermeye çalışacağız."Ergin Ataman, geçen sezon yarıda kalan hikayeyi aynı kadroyla bu sezon tamamlamak istediklerini ve bu yüzden transfer yapmadıklarını söyledi.Koronavirüsten dolayı iyi gittikleri sezonun tamamlanamadığını hatırlatan Ataman, "Duygusal anlamda yarım bırakmak zorunda kaldığımız bir sezonun ardından bu sezonu aynı kadroyla tamamlayıp, hikayeyi sonuçlandırmak istiyoruz. Kimyayı bozmamak en önemli sebebimizdi. Bir takım revizyonlar yapabilirdik ama makina düzeni içinde 2 yıldır alışmış bir kadroyu bozmak istemedik. Onun için herhangi bir transfere gitmedik." diye konuştu.Tecrübeli basketbol adamı, kadroyu korumanın en önemli işleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Transfer döneminde hiç transfer yapmadık ama bu kadar başarılı ve herkesin gözünün üzerinde olduğu bir takımın oyuncularını tutmak yönetimimizin bir başarısı. Çok ciddi fedakarlıklar yapıldı. Tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar malum iken Anadolu Efes Kulübü yönetimi yaratılan heyecanı ve spor kamuoyundaki sempatiyi yarım bırakmamak adına böyle bir fedakarlığa girişti. En büyük transferimizin takımı korumak olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncumuzu ne NBA'e ne de Avrupa'daki başka bir kulübe kaptırdık. Rakiplerimizde çok ciddi transferlerin ve değişimlerin yapıldığını görüyorum."Sezon öncesi hiç transfer görüşmesi yapmadıklarını anlatan Ataman, "Planımızı tamamen kadroyu korumak üzerine yapmıştık. Kadroda fire vermediğimiz için hiçbir oyuncunun transferine girmedik. Bazı isimler çıktı ama hiç kimseyle temasımız olmadı. Bir kayba uğramamız ihtimaline karşın çalışmalarımızı yapmıştık ama gerek kalmadı. Kadro istikrarından yana tavrımızı koyduk." diyerek sözlerini tamamladı.Takım kaptanı Doğuş Balbay, THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan hedeflerine bu sezon ulaşmak istediklerini söyledi.Doğuş, sezonu İspanya'dan geç açmanın kendileri için dezavantaj olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Onların bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2-3 yıldır çekirdek kadromuzun yüzde 90'ını tuttuk. Birlikte oynamaya alışkın bir takımız. Barcelona ve Panathinaikos'ta başantrenör değişiklikleri, gelen ve giden oyuncular var. Üzerinde baskı olması gereken takımlar onlar. Birbiriyle oynamaya alışmış, güzel bir ekibiz. Harika bir aile ortamı var. Yakaladığımız ivmeyi artırarak devam etmek ve geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.Basketbolu çok özlediklerini aktaran lacivert-beyazlı oyun kurucu, şöyle devam etti:"Geçen sene çok güzel giden bir sezonumuz vardı. Onun yarıda kalması bizi üzdü. Yaklaşık 6 aydır herkes basketboldan uzak kaldı. Motivasyonumuz kaybolmuş gibi görünse de hedeflerimiz hiçbir zaman şaşmadı. Her kulvarda yine zirveye çıkmak bizim hedefimiz ancak artık gelecekle ilgili çok fazla plan yapamıyoruz. Ne söylesek boş çünkü akşama ya da yarın neyle karşılaşacağımızı kimse bilmiyor. Çok ilginç bir sezon olacak. Testler sonucunda belki sahaya eksik çıkacak takımlar, ertelenen maçlar olacak. Seyahatlerin nasıl olacağıyla ilgili büyük soru işaretleri var. Hepimiz basketbolu çok özledik. Sahada oynadığımız basketboldan hem zevk alıyoruz hem de seyircilere zevk veriyoruz. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz ama uzun vadeli planlar yapmak çok zor."Tecrübeli basketbolcu, koronavirüs salgını nedeniyle NBA'de uygulanan izole kamp ve maçların Avrupa ve Türkiye'deki maçlara uygulanmamasıyla ilgili, "Bazı çözüm yolları bulunabilirdi. Tüm dünya ilk defa böyle bir salgın geçiriyor. Birçok soru işareti vardı. Kararlara saygı duymak gerekiyor. Maalesef devam edemedik. Oyuncuların korkuları da bunda etkili oldu. Ortak verilen bir karardı. Sonuçta sağlık her şeyden önemli. Böyle bir pandemiyle karşılaşmadığı için hiç kimse böyle bir sorumluluğun altına giremedi." ifadelerini kullandı.Koronavirüse yakalanan takım arkadaşları için üzgün olduklarını aktaran Doğuş, "Vakalar arttıkça hepimiz üzülüyoruz. Her ne kadar dikkat etsek de maalesef virüs sizi yakalıyor. Korkunun ecele faydası yok. Kulüp ve oyuncular olarak tedbirleri alıyoruz ama takımımızda birkaç tatsızlık yaşadık. Hayat devam ediyor ve bir şekilde ayakta durmamız gerekiyor. Tabii ki moralimiz bozuk, takım arkadaşlarımız adına üzgünüz ama umarım bir an önce herkes sağlığına kavuşur. Profesyonel sporcu olarak hayatımıza devam etmekle yükümlüyüz. Tedbirlerimizi alarak maçlara ve antrenmanlarımıza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.