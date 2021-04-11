Ergin Ataman'dan Galatasaray açıklaması

Ergin Ataman, daha önce görev yaptığı Galatasaray'ın ING Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi vermesinin üzücü olduğunu dile getirdi.



Sarı-kırmızılı takımda lig ve Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Ataman, şöyle konuştu:



"Türk sporunun lokomotifi olan kulüplerin, hele Galatasaray gibi basketbolu Türkiye'ye getiren bir kulübün bu durumda olması üzücü. Ben Galatasaray yönetiminin yapmış olduğu yanlışlar nedeniyle buraya gelindiğini düşünüyorum. Sonuçta yıllardır Galatasaray'da baş aşağı giden bir basketbol şubesi var. Hiçbir yönetim de buna yeterli derecede müdahalede bulunamadı. Hep maddi konular konuşuldu ama bugün Galatasaray'ın ayırmış olduğu bütçe oranında diğer kulüplerin çok daha başarılı olduğunu görüyorum. Karşıyaka olsun, Afyon olsun çok düşük bütçeleri var. Burada ben Galatasaray yönetiminin basketbolu dışlaması, bir üvey evlat muamelesi yapması... Evet şu son zamanlarda takım küme düşmesin diye üzerine düşülüyor ama keşke bu en başından yapılsaydı."



Tecrübeli başantrenör, Galatasaray'da sezon başında panik oluştuğunu anlatarak, "Son iki sezonda belki geçmiş yıllardaki başarıları yakalayamamıştı ama ligde ilk 4-5 içinde yer alıyordu. Bu sezon başında bir panik yaşandı ve o bir türlü giderilemedi. Sezon başında benim en çekindiğim takımlardan biri Galatasaray'dı. Galatasaray'ın bu hale gelmesi benim için çok büyük bir sürpriz. Sezon içinde 10-12 oyuncu değiştirdiler, bir sürü antrenör değiştirdiler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler Türk sporunun olmazsa olmazı, onların iddialı olmaları hepimizi yukarı çeker. Buna bir formül bulmak zorundalar. İnşallah düşmezler de önümüzdeki sezon bir formül üretirler diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



