Ergin Ataman'dan Fenerbahçe mesajı

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında konuk etttiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü, müsabakada çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "Müsabakanın büyük bir bölümünde iyi savunma yaptık. Agresif şekilde rakibi savunduk. Atina'da oynanan maçta 18 hücum ribaundu vermiştik. Bugün ise 9 hücum ribaundu verdik. Hücumda topu iyi çevirdik. Larkin, çok iyi bir performans sergiledi. Bu maç bizim için çok önemliydi. İkili avantajı da ele aldık. Önümüzde 7 maç var ve hepsi final niteliği taşıyor." diye konuştu.THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Fenerbahçe Beko ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Ataman, "." ifadelerini kullandı.Deneyimli başantrenör, müsabakadan sonra belinde ağrı hisseden ve hareket etmekte zorluk çeken Olympiakos Başantrenörü David Blatt için geçmiş olsun dileğinde bulundu.