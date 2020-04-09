Ergin Ataman'dan Fenerbahçe cevabı!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Habertürk TV'ye konuştu.Ataman, "Korona sürecinin ardından Fenerbahçe'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusuna yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:"Şimdi tabii ki şu bir gerçek. Korona günlerinde, şu eve kapandığımız günlerde hayatın çok daha farklı yönlerini görebiliyoruz ve daha fala düşünme şansına sahip oluyoruz. Aslında bazı tatsız olayların ne kadar da gereksiz olduğunu düşünebiliyoruz. O açıdan ben de bugünlerde tabii ki zaman zaman o hırsın vermiş olduğu bazı kararlarda hata yaptığımı da söyleyebilirim.Şu bir gerçek ki, bu korona bitecek ve bittkten sonra sporda yeniden mücadele yeniden rekabet başlayacak. Benim temennim; herkesin çok daha hoşgörülü birbirine çok daha yardımsever olması. Ama tabii ki sporun ruhunda mücadele var. Sporun ruhunda kazanmak var, hırs var. Bunlar yine geçerli olacak. Fenerbahçe ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.Ama bugünlerden sonra hoşgörü mutlaka daha fazla olacaktır."