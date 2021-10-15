Ergin Ataman: ''Zor bir maç olacak...''

Turkish Airlines Euroleague dördüncü hafta maçında 15 Ekim 2021, Cuma günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:



"AX Armani Exchange Milan sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Onlar bu sezonun en iddialı takımı. Süper bir antrenörleri ve çok iyi mücadele eden bir takımları var. Zor bir maç olacak..."





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