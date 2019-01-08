Ergin Ataman: 'Zalgirio Arena'da kazanmak istiyoruz!'

ANADOLU EFES, PERŞEMBE AKŞAMI KHIMKI'Yİ AĞIRLIYOR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris Kaunas ile oynayacakları zorlu maç öncesi EuroLeague resmi sitesine kısa bir açıklama yaptı.İşte Ergin Ataman'ın Zalgiris maçı değerlendirmesi:"Çift maç haftasında bu zorlu maçla başlıyoruz. Zalgiris Kaunas, zor bir rakip. Bu sezon bizi kendi evimizde net bir skorla yenen tek rakip oldular. Ancak, bu kez kontrollü bir basketbol oynamak ve Zalgirio Arena'nın etkileyici atmosferinde kazanmak istiyoruz."Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas maçı sonrası 10 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Khimki Moskova'yı sahasında ağırlıyor.Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor!Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!3. Kategori: 22.5 TL2. Kategori: 42.5 TL1. Kategori: 75 TLSaha İçi S2: 130 TLSaha İçi S1: 210 TLSaha İçi P2: 425 TL