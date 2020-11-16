Ergin Ataman, zafer için şifreleri verdi

Turkish Airlines Euroleague dokuzuncu hafta maçında 17 Kasım 2020, Salı günü Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:



"Bayern Münih sezona en iyi başlangıç yapan takımlardan biri. Wade Baldwin hücumda çok yaratıcı, Vladimir Lucic çok skorer oynuyor. Pota altında Jalen Reynolds, Malcolm Thomas ve Jajuan Johnson ile hem ribaunt alıyor hem de skor üretiyorlar. Çok dikkatli olmalıyız ve az top kaybı yapmalıyız. Hücumda doğru şut seçimleri ve baskılı savunma ile sonua gitmeliyiz."



"BAYERN MÜNİH ÇOK GELİŞTİ"



Chris Singleton ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:



"Bayern Münih, son yıllardaki gelişimini tüm Avrupa'ya gösterdi. Teknik olarak iyi yönetildiklerini düşünüyorum. Onlar da İstanbul'a kazanmak için geliyorlar. Biz, Anadolu Efes olarak takım oyunumuzu sergilemeliyiz. Bu maçta alacağımız galibiyet bizim için çok önemli olacak."







