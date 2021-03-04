Ergin Ataman: "Yürek koyduk! Kusursuz oynadık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova'yı 30 sayı farkla yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Yürek koyduk! Kusursuz oynadık'
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04 Mart 2021 22:45
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"Taktik teknikten önce oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Yürek koydular. Biz Moskova'da felakettik. Kazanmak için geldik. 33 sayıya kadar geldik. Hiç durmadık. 35 sayı farka kadar gelmek istedik. Bu seviyelerde önemli değil. Kusursuz bir karakter gösterdik. İnanılmaz bir maçtı. Bence, Efes tarihinin EuroLeague'deki en iyi gecelerinden bir tanesiydi. Biz gücümüzü gösterdik ama her şey bu kadar. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz."



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