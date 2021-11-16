Ergin Ataman: "Yine başaracağız!"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Yine başaracağız!'
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16 Kasım 2021 22:07
Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında 17 Kasım 2021, Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Ataman'ın sözleri şu şekilde;

"Olympiakos'ta, Kostas Sloukas ve Thomas Walkup'ın organizasyonunda, Tyler Dorsey skorer oyunu ile, Moustapha Fall pota altında fiziksel gücü ile ve Sasha Vezenkov da alan açan dış atışları ile çok etkili. Ayrıca sürekli adam değişme savunması ile rakibin hücum düzenlerini bozan ve sezona çok iyi başlayan bir takım. Ayaklarımızın yere basıp azami konsantrasyon ve mücadele ile kazanmamız gereken bir maç. Taraftarımızın da izleyici değil altıncı oyuncu olması ile birlikte geçmiş yıllardaki sinerjiyi yakalamamız çok önemli olacak. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Hep birlikte başardık, yine başaracağız..."


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