Ergin Ataman: 'Türkiye'de o sevinci görmek harikaydı'

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu ile ülkede oluşan pozitif atmosferden çok memnun olduklarını söyledi.



Corendon Sport Talks'a konuk olan Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonunda elde ettikleri şampiyonluğu değerlendirdi.



Kulüp olarak THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için büyük emek verdiklerini, özellikle 2019 yılında ilk kez oynadıkları finalden sonra şampiyonluğun hep kafalarında bulunduğunu ifade eden Ataman, finale tekrar ulaşacaklarına emin olduklarını belirtti.



Bir önceki sezonun salgın nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan deneyimli başantrenör, "Pek çok organizasyon oynanırken THY Avrupa Ligi oynanmadı. Ancak bunu da 2020-2021 sezonu için bir motivasyon kaynağı olarak kullandık. İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik. Bu durum bizimle ilgili beklentinin çok artmasını da sağladı. Bu beklentiyi karşılayabilmek, Türkiye'de o sevinci görmek harika duygular yaşattı. Halkımızda pandemiden dolayı doğal olarak bir negatif his vardı, böyle bir dönemde bu şampiyonluğu kazanmak daha da özeldi. Ayrıca bu başarının başaktörleri arasında Türk sporcuların da olması çok güzeldi. Ülkede böyle bir sevinç yaşanmasından dolayı çok mutluyum. Ülkede yarattığımız pozitif atmosfer, bizim için şampiyonluktan daha değerli." ifadelerini kullandı.



Ergin Ataman, Corendon Airlines'in Anadolu Efes Spor Kulübüne katkılarının da altını çizerek, "Corendon Airlines'in Avrupa şampiyonluğunda gerçekten çok büyük katkıları var. Biz bu sezona kadar hep tarifeli uçaklarla seyahat ediyorduk. Bu pandemi döneminde, bu kadar yoğun tempoda Corendon Airlines'in bize takım uçağı desteği vermesi çok değerliydi. Biz THY Avrupa Ligi'nde 41 maç sonunda bu başarıya ulaştık ve her gidişimizde, gelişimizde Corendon Airlines ile bir aile gibi olduk. Özel uçuş yapmanın oyuncularımızın sakatlıklardan uzak kalmasına da çok pozitif etkileri oldu. Gerçekten değer ortağımız oldular. Ayrıca bizim için uğurlu da geldiler." şeklinde konuştu.



Gelecek sezon da şampiyonluğu hedeflediklerini aktaran Ataman, "Tabii ki sporda sürdürülebilirlik çok önemli. Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu üzerimizde daha da büyük sorumluluk yaratacak. Çünkü şampiyonluğumuzu korumak istiyoruz. Ayrıca gelecek sezon taraftarlarımızla da tekrar buluşacağız. Şampiyon bir takım olarak taraftarla buluşmak harika olacak. Deplasman maçlarında ise rakiplerimizin taraftarları tarafından şampiyon olarak karşılanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Deneyimli başantrenör, "'Kariyerinizdeki başarıları hangi kelimelerle özetlersiniz?' sorusunu, "Kariyerim boyunca elde ettiğim tecrübeler benim için çok öğretici oldu. Özellikle yıldız oyuncularla çalışma ve kadrodaki oyuncuları yıldız haline getirme noktasında bundan hep yararlandım. Başarıya ulaşmak için tecrübenin yanı sıra cesaret ve öz güvene de sahip olmalısınız. Ayrıca en önemli hususlardan biri de adanmışlık. Yaptığınız işi, iş olarak görmemek ve bunu hayat tarzı olarak benimsemek çok kritik." şeklinde yanıtladı.



Ergin Ataman, kariyerindeki en önemli isimlerden birinin Aydın Örs olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:



"Kuşkusuz antrenörlük kariyerimde destekçilerim oldu. Bunların başında da efsane isim Aydın Örs geliyor. Onunla birlikte Anadolu Efes'te 7 sene boyunca çalıştım ve ondan eğitim aldım. İlk başantrenörlük deneyimimde Ercüment Sunter'in de çok değerli katkıları oldu. Ancak bunlar torpil olarak algılanmasın. Çünkü hem İtalya'da hem de Türkiye'de elde ettiğim başarılar sayesinde hep kulüpler bana teklifte bulundular."



Ataman, hayat sloganını ise "Hedefler bitmez, hiçbir zaman tatmin olma. Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu, yılın koçu seçilme gibi duygular çok güzel ama kısa tatilinin ardından durmak olmayacak. Hep yeni hedeflerim olacak." sözleriyle açıkladı.



