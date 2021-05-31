Ergin Ataman: 'Türkçe konuşacağım! Başardık!'

İlk kez bir Türk başantrenör, EuroLeague şampiyonu oldu; Ergin Ataman.



🏆EuroLeague

🏆Koraç Kupası

🏆EuroChallenge

🏆EuroCup

🏆Saporta Kupası pic.twitter.com/hcLZniSC1k



— Sporx (@sporx) May 30, 2021

Anadolu Efes Başantreönür Ergin Ataman, THY EuroLeague'de şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası ilk olarak Türkçe konuşacağını belirten Ergin Ataman "Ciddi değilim. Türkçe konuşacağım. Tüm Türkiye bizi izliyor. Bu kupa size armağan olsun! Kazanacağız dedik aldık bu kupayı!" dedi.Sözlerine devam eden Ergin Ataman "Yapabileceğimizi biliyorduk. Ritmimizi bulduk. Shane Larkin, en iyi oyunculardan biri. Micic ile birlikte onun maçıydı. Herkese tebrikler ama Larkin, yarı finalde iyi oynayamadı ama finalde Micic ile birlikte maçı kazandı. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.Ergin Ataman geçen sezona gönderme yaparak "Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen sezonun ve bu sezonun kupasını. Bertomeu ile konuşacağım şimdi." ifadelerini kullandı.Tarihi zafer sonrası sözlerine devam eden Ergin Ataman ""Benim kazanıp, kazanmamam önemli değil. Bu takım çok hak etti. Geçen sezon iptal edildi. Kupayı da alırken Bertemou'ya söyledim. Bu iki kupa yerine geçer. Türk halkı buraya gelemedi. Bize vize sorunları çıkardılar ama kupayı onlara armağan ediyorum. Almanya'daki ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza aramağa olsun." dedi.Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'la ilgili konuşan Ergin Ataman "Allah yardım etti ve sözümüzü tuttuk. Barcelona çok iyi bir takım, sezonu lider tamamladı. Ancak elimizden geleni yaptık. Tuncay Özilhan Bey de çok yatırımlar yaptı, armağan olsun. Biz bir aile gibi olduk. Baba-oğul, abi-kardeş ilişkimiz var. Birbirimize saygımız var. Maçtan sonra başkana 'Nihayet aldık' dedim. Bir haftadır bizle, çok heyecanlıydı. Geceleri uyumadı, takımla gezdi. Türkiye için mutluyum ama Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes grubu için mutluyum." açıklamasını yaptı.Ergin Ataman vize sorunu çıkartan Almanya'ya da gönderme yaparak "Kupayı alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Sadece oğlum buraya geldi, kızlarıma vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz." dedi.