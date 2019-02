Ergin Ataman: 'Taraftarımızın desteğiyle rövanşı almalıyız'

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını bildirdi.Tecrübeli başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak yarınki maçla ilgili yaptığı açıklamada, eksikleri olduğuna dikkati çekerek, "Fiziksel ve mental açıdan zorlu bir Türkiye Kupası haftasını geride bıraktık, Micic ve Moerman'ın sakatlıkları tedavi sürecinde, bazı oyuncularımız da milli takım kampında. İyi bir hazırlık yapamayacağız ancak sezonun en önemli bölümüne geldik." ifadelerini kullandı.Artık her maçın final havasında geçeceğini vurgulayan Ataman, "Olympiakos, çok tecrübeli ve üst düzey bir takım. David Blatt'a büyük saygı duyuyorum. Olympiakos, play-off sıralaması için doğrudan rakibimiz konumunda. Atina'da iki ay önce kaybettiğimiz maçın rövanşını şimdi taraftarımızın büyük desteği ile mutlaka almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Lacivert-beyazlı takımın ABD'li oyuncusu Bryant Dunston ise "Olympiakos maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da iyi odaklanacaktır. Onların geleneksel karakteri olan fiziksel oyunlarına maçın başından itibaren karşılık vermeliyiz. Eğer topu iyi paylaşır ve hücumlarımızı çeşitlendirebilirsek, onlara yeterli zorluğu çıkarırız. Taraftarlarımızın her zamanki müthiş desteğine çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.