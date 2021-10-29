Ergin Ataman: 'Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz!'

Turkish Airlines Euroleague yedinci hafta maçında 29 Ekim 2021, Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı.



İşte Ergin Ataman'ın sözleri:



"Hiç alışık olmadığımız zor bir dönem geçiriyoruz. İç sahada oynayacağımız Zalgiris Kaunas maçında taraftarımızın vereceği moral destek ile performansımızı arttırıp, galibiyet almak istiyoruz. Ligin henüz çok başındayız ve her maçın zor olduğunun bilincindeyiz. Bu takım mutlaka bu dönemi atlatıp yeniden iddialı olacaktır..."









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