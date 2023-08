Ergin Ataman: Takımın enerjisi çok iyi, beni mutlu ediyor''

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Her maçta artan bir seyirci var. 10 bin seyirciye ulaştık. Müthiş bir enerji var. Takımın enerjisi de çok iyi, bu beni çok memnun ediyor. Cuma günü yarı final maçımız olacak, pazar da inşallah final. Hedefe ulaşmaya çalışacağız" dedi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İlk iki maça göre çok daha zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ve bunu beklediklerini aktaran Ataman, ''Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Grupta liderlik maçıydı. Daha önceki maçlar, bizim için rahat geçmişti. Bu bizim için bir tehlikeydi. Bugün gerçek bir maç oynadık. Ukrayna, sert ve tecrübeli bir takım. Maç özellikle ikinci periyottan itibaren hep bizim kontrolümüzde gitti ama maçı bir türlü kıramadık. Son periyoda da kötü başladık. Üst üste top kayıpları yaptık. Ukrayna tekrardan geri geldi. Sonuçta çok iyi bir galibiyet. Her maçta artan bir seyirci var. 10 bin seyirciye ulaştık. Müthiş bir enerji var. Takımın enerjisi de çok iyi, bu beni çok memnun ediyor. Cuma günü yarı final maçımız olacak, pazar da inşallah final. Hedefe ulaşmaya çalışacağız. Cuma ve pazar günü seyirciyle bütünleşip aynı mücadeleyle kazanmaya çalışacağız. Yarın rakibimiz belli olacak. Ona göre bakacağız'' diye konuştu.



Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altındaki uyumuyla ilgili ise Ataman, ''Bu şekilde iki tane dominant uzun ile oynamak kolay değil. Oyun tercihi açısından bu bizi zaman zaman sıkıştırıyor. Savunmada da özellikle ribauntlarda bu bize ciddi güç katıyor. Aynen devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.