Ergin Ataman: 'Şut yüzdemiz, 3. Lig seviyesindeydi'

THY EuroLeauge'in 23. haftasında deplasmanda Zenit'e 76-67 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Şut yüzdeleri üzerinden maçı değerlendiren Ataman, "25 şutta sadece 4 üçlük attık, bu kabul edilebilir bir yüzde değil. Bu, 3. Lig seviyesinde bir yüzde. Biz her şeyi kaçırdık. Micic, 7 top kaybı yapınca kaybetmek normal." ifadelerini kullandı.





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