Ergin Ataman: "Sonuna kadar mücadelemizi verdik"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Sonuna kadar mücadelemizi verdik'
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13 Haziran 2022 23:50
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'ya kaybettikleri final serisini değerlendirdi.

Ataman, "Fenerbahçe ING Basketbol Süper Ligi sezonu boyunca ligi birinci bitirerek bir avantaj elde etmişti. Final serisinde de bizden daha iyi oynadı. Üçüncü maç dışında özellikle bu akşam çok iyi oynadılar. Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik ama kazanan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe takımını kutluyorum hak ettikleri bir şampiyonluk oldu." ifadelerini kullandı.

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