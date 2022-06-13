Ergin Ataman: 'Sonuna kadar mücadelemizi verdik'

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'ya kaybettikleri final serisini değerlendirdi.



Ataman, "Fenerbahçe ING Basketbol Süper Ligi sezonu boyunca ligi birinci bitirerek bir avantaj elde etmişti. Final serisinde de bizden daha iyi oynadı. Üçüncü maç dışında özellikle bu akşam çok iyi oynadılar. Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik ama kazanan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe takımını kutluyorum hak ettikleri bir şampiyonluk oldu." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ