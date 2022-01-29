Ergin Ataman: 'Sıralama açısından çok önemli bir maç'

Turkish Airlines Euroleague'in 23. haftasında 27 Ocak 2022, Perşembe günü, Rusya temsilcisi Zenit ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, Zenit'in play-off'lar için çok iddialı bir takım olduğunu belirterek, Sıralama açısından çok önemli bir maç olacağını dile getirdi.



Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:



"Zenit St Petersburg organize basketbol oynayan, skorda Jordan Loyd, Billy Baron ve Jordan Mickey'in ön plana çıktığı ve play-off'lar için çok iddialı bir takım. Az top kaybı yaparak, ribauntları kontrol etmeli ve hücum ritmimizi bularak, cesur ve özgüvenli oynamalıyız. Sıralama açısından çok önemli bir maç. Shane Larkin ve James Anderson'ın eksikliğinde takım halinde savaşarak maçı kazanabiliriz."





İLGİLİ VİDEO