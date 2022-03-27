Ergin Ataman:'Simon'u devreye soktuk'

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Aliağa Petkimspor'u 97-83 mağlup eden Anadolu Efes'te, Ergin Ataman karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Ataman, " Maçın ilk devresinde savunmayı oturtamadık, çok sayı yedik. Tabii ki hafta içi iki Euroleague maçı oynamanın verdiği yorgunluk, Milano maçının moralsizliği sebebiyle çok düşük tempoda oynadık. İkinci yarıda savunmayı biraz toparlayınca, maçı koparmayı başardık. Bu lig maçlarında Simon'u devreye sokmaya çalışıyoruz. Bugün de iyi oynadı. Oynadığı dakikaları iyi kullandı. Bugün kazancımız Simon oldu. Ligde düşme hattındaki takımlar, tehlikeli takımlar. Sonuçta galip gelmeyi başardık. Salı günü bir erteleme maçımız var Büyükçekmece Basketbol ile, onu da oynayıp Euroleague'e döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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