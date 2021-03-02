Ergin Ataman: 'Şimdi hedef CSKA!'

Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında Valencia ile karşılaşan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.



İşte Ergin Ataman'ın sözleri:



"Maçın sonunda farklı bir sonuç oluşmuş olabilir ama maç çok başa baş geçti. Bizim için çok önemli bir maçtı. Valencia çok tehlikeli bir takım. Çok iyi ve rakip için çok farklı bir basketbol oynuyorlar. Uzunları Dubljevic ve Tobey'in dışarıdan, Kalinic'in içeriden oynayabildiği bir takım. Son Euroleague maçında Zenit'e karşı 10 asist yaptı. Bizim için onları durdurmak zor bir işti ama üçüncü çeyreğin ortasına doğru bunu başardık. İkinci yarıya kötü başladıktan sonra, mola aldık ve stratejimizi değiştirdik. Savunmada bazı eşleşmeleri ve stratejimizi değiştirdik, bunda da başarılı olduk. Hücumda ise belki 18 üç sayılık basket bularak kulüp rekorunu kırdık ama daha fazlasını da bulabilirdik. İlk yarıda boş atışları kaçırdık. Yine de bu atışları bulmak önemliydi. Topu iyi paylaştık, şutları da Beaubois ve Simon ile sokmaya başlayınca özgüvenimiz yerine geldi ve maçı kazandık. Şimdi Perşembe günü CSKA Moskova'ya karşı oynayacağımız maç için hazırlanacağız."



