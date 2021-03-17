Ergin Ataman: 'Sezon iptal edildiği için sinirliydim'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'in 23. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv'i deplasmanda 90-66 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.



Oyundan memnun olduğunu vurgulayan koç, "Bir kez daha mükemmel basketbol oynadık. Az evvel soyunma odasında da oyuncularıma dediğim gibi "Ne söyleyebilirim ki? Mükemmel oynadık." Çok iyi savunma yaptık, ribauntları kontrol ettik. Hücumda her topu iyi paylaştık. Bazen Larkin ve Micic ile erken hücum ettik, alanı iyi paylaştık. Oyunumuzdan dolayı çok memnunum. Adım adım hedefimize yaklaşıyoruz. Kolay olmayacak ama çok iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.



Geçen sezon EuroLeague sezonunun iptal edilmesine tepki gösteren deneyimli antrenör, "Sezonun başında tamamen farklı bir takımdık. Çünkü öncelikle ben motive değildim. EuroLeague geçen sezonu iptal ettiği için çok sinirliydim. Avrupa'da birçok büyük turnuva oynandı ve bitti. EuroLeague, oyuncuların 8 aylık emeğini umursamadı. Şu anda daha motiveyiz. Umarım bu kez birileri masa başında sezonu iptal etmez ve bizde belki Final Four, final oynarız." dedi.



