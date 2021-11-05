Ergin Ataman: "Seyircimizle bütünleşip kazanmalıyız"

Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman Zenit maçı ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Seyircimizle bütünleşip kazanmalıyız'
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05 Kasım 2021 13:05
Turkish Airlines Euroleague sekizinci hafta maçında 5 Kasım 2021, Cuma günü Rusya'nın Zenit St Petersburg takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman Zenit karşılaşması ile ilgili görüşlerini açıkladı.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"Guardlarımızın sakatlık sonrası rotasyona dahil olması sistemin işlemesi açısından pozitif yönde etki yarattı. Zenit St Petersburg tecrübeli ve iyi basketbol oynayan bir takım. Çıkışımızı devam ettirmek için çok iyi mücadele etmeli ve artık tam kapasite olacak tribünlerdeki seyircimizle bütünleşip keyif alan, keyif veren ve kazanan oyunu sahaya yansıtmalıyız..."

 


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