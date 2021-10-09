Ergin Ataman: "Savunmada çok kötü oynadık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 100-96 kaybedilen CSKA Moskova maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Savunmada çok kötü oynadık'
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09 Ekim 2021 01:32
Turkish Airlines Euroleague'in 2. haftasında CSKA Moskova'yı misafir ettiği karşılaşmadan 96-100'lük mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"Savunmada çok kötü oynadık. Kendi evimizde 100 sayıya izin verdik ki, böyle olunca kazanmak çok kolay değil. İlk yarıda 8 hücum ribauntu almalarına izin verdik ve 15 sayı buldular. Fiziksel olarak onlara karşılık veremedik. Hücumda da Micic haricinde şutör oyuncularımız kötüydü. Son çeyrekte dönmeye çalıştık ama yeterli olmadı. 37 serbest atış kullandılar. Demek ki savunmada kötüydük ve çok fazla faul yaptık. Bu maçı izleyeceğiz ve sonraki maça hazırlanacağız."


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