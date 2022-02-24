Ergin Ataman: 'Savaşı durdurun, çocuklar ölmesin'

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Savaşı durdurun! Çocukların, masumların ve halkın ölümüne izin vermeyin, bu savaşı durdurun." dedi.



Ataman ayrıca, "Tüm şutlarımız çok iyiydi. Savunmada ortaya bir sertlik koyduk ve maçı kazandık." sözlerini kullandı.





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