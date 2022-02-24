Ergin Ataman: "Savaşı durdurun, çocuklar ölmesin"

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 109-77 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Savaşı durdurun, çocuklar ölmesin'
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24 Şubat 2022 22:27
Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Savaşı durdurun! Çocukların, masumların ve halkın ölümüne izin vermeyin, bu savaşı durdurun." dedi.

Ataman ayrıca, "Tüm şutlarımız çok iyiydi. Savunmada ortaya bir sertlik koyduk ve maçı kazandık." sözlerini kullandı.

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