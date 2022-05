Ergin Ataman: 'Şampiyonluk inancıyla gidiyoruz!'

"ZORLANARAK GELMEK F4 İÇİN BİR AVANTAJ"

"KENDİ BASKETBOLUMUZU OYNARIZ!"

"BİZ ŞOVU SEVEN BİR TAKIMIZ"

"ŞAMPİYONLUĞA İNANARAK GİDİYORUZ"

- 3 kez üst üste Final Four daha zor evet. Bu çok önemli. Final Four'a gelirken biz bu sene 38 maç sonunda geldik. Final Four'da 2 maçta yarı final ve final. Şampiyon olmak istiyoruz. Final Four yapabilmek ve bunu 3 sene üst üste yapabilmek çok önemli. Final Four, Avrupa basketbolunun zirvesi. Orada Türkiye'yi temsil etmek, tüm Türk sporu açısından çok daha değerli.Bu ekolü yaratmış olmak Anadolu Efes takımı için çok önemli. Tüm dünyada Efes basketbol takımı, en çok bilinen takımlardan birisi durumunda. Türkiye'de müthiş bir sevgi seli var. Sadece İstanbul'da her maç full salon değil de Anadol'nun her yerinde Anadolu Efes'i sanki bir milli takım, Türkiye'nin bir milli takımı gibi destekliyorlar. Çocuklarda bir basketbol sevgisi yarattı Anadolu Efes. Bu güzel bir duygu. İnşallah ileride bunun dışında kalmayız. Çünkü, buralarda olmaya çok alıştık. Gerçekten çok alıştık ve çok keyifli.Türkiye'nin her yerinde sevgi seliyle karşılaşıyoruz. İnanılmaz. Her yaştan insanlar. Beni çok etkileyen bir olay yaşadım bu sene. Aliağa deplasmanında. Maçtan sonra 92 yaşında bir beyefendi. Aliağa'nın çiftçilerinden yerli bir beyefendi. Elinde benim kitabımla yanıma gelip, bana sarılıp kitabını imzalattı. Benim için duygusal bir andı. Türkiye'de basketbolu sadece belli bir kitlenin değil, tüm toplumun sevmesini sağladık bu 3 sene içerisinde. Hatta, bana her Aliağa'ya geldiğinde seni görmek istiyorum dedi. Gayet beyefendi, gayet centilmen. Ben de çok sevdim. Bence bu çok önemli.- Çok maç yapmak, seni zor durumlara karşı hazırlıyor. Çünkü bu tür maçlarda birçok taktiksel varyasyonlarla karşılaşıyorsun, onları çözmek için varyasyonlar üretiyorsun. Kolay geçmektense zorlanarak geçmek Final Four için bir avantaj olarak görüyorum.- Her koçun kendi tarzı var. Bartzokas, kendi takımını böyle motive ediyor. Ben de 'Biz şampiyon olacağız' diyerek motive ediyorum. Burada önemli olan 4 takımın çok büyük bir iş başarmasıdır Final Four'a kalarak. Bu maçlarda oynanan basketbol oyuncuların günlük performansları belirleyici olacak. Bartzokas, inandığı motivasyonu uyguluyor. Ben de kendi inandığımı uyguluyorum. Sonunda bizim inandığımız değil, oyuncuların performansı belirleyici olacak.- Olympiakos çok istikrarlı bir takım. Sezon içerisinde hep aynı stratejiyle maçları oynadı. Olympiakos'un hangi sistemle oynayacağını çok iyi biliyoruz. Onlar da bizi çok iyi tanıyor. Son maç çok çekişmeli geçti. Biz uzatmada son saniye basketiyle kaybettik. Olympiakos'un play-off serisi çok çekişmeli geçti, bizim seri gibi. Ancak, normal sezonda oynanan maçlar Final Four için bir ölçü teşkil etmez.- Biz rakibe göre oyun sistemi seçen bir takım değiliz. Biz kendi basketbolumuzu oynuyoruz.- Maç Pire'de oynanıyormuş gibi olmaz. Olympiakos taraftarı daha fazla gelebilir. Anadolu Efes, şovu seven bir takım. O atmosferde oynamak oyuncularım ve benim için keyif olacaktır. Geçtiğimiz Final Fourlar'da taraftar desteği olan takımları yenmeyi başardık. Türkiye Ligi'nde bunu yaptık. Bunun çok büyük bir dezavantaj yaratacağını düşünmüyorum.- Bu takım üst üste 4. sezon Avrupa basketbolunun zirvesinde. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Basketbolun yayılmasında, Türkiye'nin tanıtımında katkısı var. Bir kez daha şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz. Buna çok inanıyoruz. Avrupa basketbolunun zirvesinde oynuyor olmak, orada bir Türk takımının olmasından tüm Türk taraftarları gurur duymalı. Belgrad'a gelecek Türkler inançla gelsinler. Çünkü, biz şampiyonluk inancıyla oraya gidiyoruz.