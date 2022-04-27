Ergin Ataman: 'Şampiyon yine biz olacağız'

THY EuroLeague play-off dördüncü maçında AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.



Ataman, "Seri boyunca yaptığımız savunmaya devam etmeliyiz ve hücumda hem pota altında hem dışarıda top paylaşımını iyi yapmalıyız. Ribauntlarda daha dikkatli olup tempoyu arttırmamız gerekiyor. AX Armani Exchange Milan çok sert ve disiplinli bir takım. Ettore Messina çok önemli bir coach. Onun takımını yenmek ve büyük hedeflere varmak için büyük mücadele vermek gerekiyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir kez daha aynı coşku, aynı heyecan ve sinerji ile hep birlikte kazanmalıyız. Şampiyon yine biz olacağız! Kaldı 3!" ifadelerini kullandı.





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