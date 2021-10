Ergin Ataman, 'Şampiyon' temalı konuşmasıyla ilham verecek

Türkiye'den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimleri, sağlığın geleceğini konuşmak için The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı'nda bir araya geliyor. "Bilgiden İlham Alıyor, Bilimle Yaşıyoruz" temasıyla yapılan konferans, Tazefikir Group ve Future X Events tarafından düzenleniyor. Konferansın 2. gününde (19 Ekim) değerli bilgilerin paylaşılacağı ilgi çekici oturumlar katılımcılarla buluşacak.



Uzm. Dr. Ayça Kaya "Generation O" başlıklı konuşmasında günümüzde gittikçe yaygınlaşan çocuk ve ergen obezitesi konusuna dikkat çekecek. Prof. Dr. Aytuğ Altundağ ise nefes almanın sağlığımız için önemine, "Oksijen" konu başlığıyla yer verecek. Dr. Cem Kınay ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Baş Antrenörü Ergin Ataman "The Champion - Şampiyon" temalı konuşmalarıyla ilham verecek. Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Üyesi ve Uluslararası Hücre Ölümü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, "Kanseri Tanımak, Hayatın Yanında Olmak" başlıklı konuşmasıyla bu alana ışık tutacak. Dr. Micheal Marash, merak edilen "Proton Tedavisi" hakkında konuşacak. Amgen Türkiye & Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, "Sağlık Hizmetlerinin Geleceğinde Biyoteknolojinin Rolü"nü anlatacak. Konferansın 2. gününün son oturumunun başlığı ise "Yapay Zekâ ve Sağlık" olacak. Medicana Healthcare Group Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Esen Girit Tümer'in moderatörlüğünü yapacağı oturumun konuşmacıları ise Ürolog Prof. Dr. Çağ Çal ile Radyoloji Hizmetleri Direktörü Prof. Dr. Hakkı Karakaş olacak.



Sağlık sektörüne değer katan zengin bir içerikle düzenlenen The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı 22 Ekim'e kadar devam edecek.





