Ergin Ataman: "Şampiyon ayrılmak istiyorum"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Pınar Karşıyaka karşısında alınan 85-68'lik galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Şampiyon ayrılmak istiyorum'
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15 Haziran 2023 22:38
Play-off final serisi ikinci maçında evinde Pınar Karşıyaka'yı 85-68 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İzmir'deki atmosfere dikkat çeken Ataman, "Karşıyaka deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğini biliyoruz. O yüzden oradaki maçta da elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki son maçı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ataman, "Buradan gitmeden şampiyon olarak gitmek istiyorum. Ben herkesi çok seviyorum. İnşallah seri buraya tekrar dönmez. Tek hedefim Anadolu Efes olarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşabilmek." sözlerini sarf etti.
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