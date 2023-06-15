Ergin Ataman: 'Şampiyon ayrılmak istiyorum'

Play-off final serisi ikinci maçında evinde Pınar Karşıyaka'yı 85-68 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İzmir'deki atmosfere dikkat çeken Ataman, "Karşıyaka deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğini biliyoruz. O yüzden oradaki maçta da elimizden geleni yapacağız." dedi.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki son maçı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ataman, " Buradan gitmeden şampiyon olarak gitmek istiyorum. Ben herkesi çok seviyorum. İnşallah seri buraya tekrar dönmez. Tek hedefim Anadolu Efes olarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşabilmek." sözlerini sarf etti.

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