- "Milli maçla aynı gün maçımız var"

- "Micic'in oynama ihtimali var"

- "Rakiplerimizin hiçbiri oyuncu göndermiyor"

, THY Avrupa Ligi'nde 21 Şubat Cuma günü Bayern Münih ile yapacakları maç öncesi kadro kurmakta zorlandıklarını söyledi.Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakat oyuncuların yanı sıra milli takımda 4 oyuncularının bulunduğunu ve bunun kendileri açısından sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi.A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Shane Larkin'in yanı sıra Vasilije Micic'in de sakat olduğuna dikkati çeken Ataman, "" dedi.Milli takımdaki iki oyuncularını özel izinle oynatacaklarını anlatan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama sonuçta 3-4 gündür antrenman yapamıyoruz. Bayern Münih maçına hazırlanamıyoruz, bunlar handikap olarak karşımıza çıkıyor. Maçlar hazırlık yapılarak kazanılıyor, anında orada kazanılmıyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu son bir haftada balansımız bozuldu. Bu beni endişelendiriyor.Micic'in sakatlığını sürekli takip ettiklerini kaydeden Ataman, "" diye konuştu.Takımda 19 yaşındaki'nun olduğunu belirten Ataman, "Avrupa Ligi'nde hiç kadroya girmeyen oyuncuyu hele bir deplasman maçında kullanmamız düşünülemez. Sıkıntımız var. Buğrahan gelecek ama ikisinin birden gelmesini isterdim. Sonuçta A Milli Takım hepimiz için önemli, bundan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl da Baskonia maçından önce Ankara'da milli maç vardı ve biz oyuncularımızı yolladık. Basketbolcularımız 24 saat geçmeden bizde oynadı. Şimdi maçlar aynı güne denk geldiği için sıkıntı var." değerlendirmesinde bulundu.Eksiklerden dolayı çözüm üretmeye çalışacaklarını kaydeden Ataman, "Diğer rakiplerimizin hiçbiri oyuncu göndermiyor. Wilbekin de milli takımda ama Maccabi yollamıyor. Bayern Münih'in Alman oyuncuları da çağrılmadı. Bu şekilde dezavantajlı duruma düşüyorsunuz." şeklinde konuştu.Dünya basketbolunda bir NBA modelinin olduğuna dikkati çeken Ataman, şunları söyledi:."NBA patentlivea'nın da şu anda milli takımda olmadığını hatırlatan Ataman, "" ifadelerini kullandı.NBA ve Avrupa Ligi oyuncularının milli takımlarda olmamasının izleyenler açısında da tuhaf bir durum oluşturduğunu vurgulayan Ataman, "" diye konuştu.