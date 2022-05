Ergin Ataman: 'Real Madrid'i yeneceğiz'

EuroLeague Final Four'da Olympiakos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Anadolu Efes, Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile finalde kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes oyuncularından Vasilije Micic ve Real Madrid başantrenörü Pablo Laso. karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



ERGİN ATAMAN:



"KAZANMAK İSTİYORUZ VE KAZANACAĞIZ"



Real Madrid'in çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Ataman, "Real Madrid çok iyi takım, Pablo Laso çok iyi bir koç. Her maç farklı sürprizlerle karşımıza çıktı. Pota altında EuroLeague'in en iyi kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Biz daha çok kısaların sayısı ve uzunlara yarattı pozisyonlarla oynuyoruz. Onlar daha çok uzunlarla oynuyor. Bu sezon iki takım birer kez kazandı, bu karşılaşma da zor olacak. Biz kazanmak istiyoruz ve kazanacağız" dedi.



"FUTBOLDA REAL MADRID'İ DESTEKLİYORUZ AMA MAÇTA BİZ KAZANACAĞIZ"



Ataman ayrıca, "Türkiye'de çok sayıda Real Madrid taraftarı var. Oğlum futbolda Real Madrid taraftarı. Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama bu maçta biz kazanacağız" dedi.



"SEZON BAŞINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"



Sezon başında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen koç, "Biz de sorunlar yaşadık. Dünyada her maçını kazanan bir takım yok. Sezon başında hayal kırıklığına uğradım. ama takıma son şampiyon olduğumuzu söyledim" ifadelerini kullandı.



"ONLARA HER ZAMAN 'SORUMLULUK ALIN' DİYORUM"



Oyuncularına her zaman sorumluluk almalarını söylediğini belirten Ataman, "Şampiyon karakterli oyunculara sahibim. Bizim sistemimiz içinde oynamaktan da büyük keyif alıyorlar. Bizim sistemimiz onlara sorumluluk veriyor. Ben son molada Micic'in daha hazır olduğunu gördüm. Oyuncularıma her zaman 'sorumluluk alın' diyorum" ifadelerini kullandı.



"LARKIN VE MICIC ÇOK İYİ BİLİYOR"



Micic ve Larkin için konuşan Ataman, "Vasilije Micic ve Shane Larkin çok iyi arkadaşlar. Bazen maç içinde kendi aralarında karar veriyorlar. Bu oyuncular o anları nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar" dedi.



PABLO LASO



"80 MAÇ OYNUYORUZ, NASIL SORUN YAŞAMAZSINIZ!"



Real Madrid başantrenörü Pablo Laso ise "Ergin Ataman da ben de sorunlar yaşadık. Perde arkasında bunu bir çok kez konuştuk. 80 maç oynuyoruz, nasıl sorun yaşamazsınız!" dedi.



"ANADOLU EFES MÜTHİŞ BİR TAKIM"



Anadolu Efes'e büyük saygısı olduğunu söyleyen Laso, "Anadolu Efes'e büyük saygım var, müthiş bir takım. Onları yenebilmek için çok şeyi doğru yapmalısınız. Benim takım da çok şeyi doğru yapıyor" sözlerini sarf etti.



"ANADOLU EFES, LARKIN VE MICIC'TEN İBARET DEĞİL"



Larkin ve Micic ile ilgili konuşan Laso, "Shane Larkin ve Vasilije Micic'i durdurmaya odaklanmıyorum. Takım savunmasına odaklanıyorum. Anadolu Efes, Larkin ve Micic'ten ibaret değil" ifadelerini kullandı.



VASI LIJE MICIC:



"BU MACERADAN GURUR DUYUYORUM"



Son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes'i finale taşıyan Vasilije Micic de karşılaşma öncesinde "Sıkıntılı günler yaşadık. Bu takımın her oyuncusu motive, bunu biliyorduk. Bizim gibi iyi bir takım söz konusu olduğunda, günün sonunda başarının geleceğini biliyorsunuz. Biz son 4 yılda başarılı olduk. Bu maceradan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"SON TOP ÖNCESİ FAUL YAPMALARINI BEKLEDİM"



Takımını finale taşıyan şutuyla ilgili konuşan Micic, "Dürüst olmam gerekirse son top öncesi faul yapmalarını bekledim. Faul yapmayacaklarını gördüm ve sonra, son saniyede şut kullanmayı düşündüm. Onlara süre bırakmamak aklımdaydı. Boş değil ama şükürler olsun ki basket oldu." dedi.



"SIRPLARIN İÇİNDE BU VAR"



Sırplar olarak basketbolda zor durumları yönetme konusunda iyi iş çıkardıklarını söyleyen 28 yaşındaki yıldız, "Sırp mantalitesinden bahsedecek olursak bence bir şekilde bu içimizde var. Bir ulus olarak basketbolda zor durumları yönetme konusunda iyi iş çıkarıyoruz. Bir gün bu topları kullanırım hayaliyle yaşadım ve maçın en önemli anlarında bu sorumluluğu almak önemli." ifadelerini kullandı.



"DARBE ALDIM AMA SONUNA KADAR OYNADIM"



Sakatlığı ile ilgili konuşan Sırp basketbolcu, "Sakatlılığımla ilgili, 2. çeyrekte darbe aldım ama maçın sonuna kadar da oynadım. Takımıma yardımcı oldum. Bugün göreceğiz ama çok da ciddi bir şey olduğunu söyleyemem" dedi"







SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ