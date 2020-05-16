Ergin Ataman: 'Oyuncular yüzde 20 indirim yaptı'

SIRBİSTAN YA DA LİTVANYA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Euroleague ve sporcu sözleşmelerindeki indirimlerle ilgili açıklamalar yaptı.Ergin Ataman,"FIBA Abbreviation bir karar aldı. Euroleague'in bu pandemi nedeniyle yüzde 50 zarara uğradığını, bunun yarı yarıya bölüşülmesini önerdi. Bunun üzerine oyuncu kontratlarında da bir indirim oldu.Bizim oyuncularımızın hepsi imzaladı. Eğer Euroleague oynanırsa yüzde 15, oynanmazsa yüzde 20 indirimi herkes kabul etti. Ve yeni sözleşmeleri kendi isteğiyle onayladıklarını beyan ettiler. Sonuçta Euroleague bir şirket ve oyuncuların bu şirketle ayrıca kontratları var." dedi."Hocalar istisna tutuldu. Bizim Euroleague Antrenörler Birliği var. Kulüpler bu konuda serbest bırakıldı." diyerek sözlerini sürdüren Ataman, "Euroleague'in oynanmasıyla ilgili daha önce de konuştum. Ben oynanacağına inanıyorum. Euroleague'in bütün plan ve stratejisi hazır. Sporcularımızın da tamamı oynamak istiyor. Amerika'daki oyncularımız da hazır. Karar çıktığı anda gelecekler." açıklaması yaptı.Ataman, Euroleague'in 11 ortağının katılımıyla 24-25 Mayıs'ta bir toplantı yapılacağını bildirdi. Bu toplantıda THY Euroleague'in durumunun netleşeceğini de belirten Ataman, "Alternatif planlar var. Sırbistan ya da Litvanya olmak üzere iki ayrı ülkede yapılması gündemde. Ben de oynanacağı konusunda iyimserim" dedi.