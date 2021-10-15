Ergin Ataman: "Oğlum Sarp, teknik ekibimizin bir parçası"

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, İtalyan basınına açıklamalarda bulunurken 11 yaşındaki oğlu Sarp'ın da teknik ekiplerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ergin Ataman: 'Oğlum Sarp, teknik ekibimizin bir parçası'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 16:12
Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Daha önce İtalya'da önemli başarılar elde eden Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

11 yaşındaki oğlu Sarp'ın teknik kadronun bir üyesi olduğunu aktaran Ataman, "Teknik ekibimizin bir parçası. Soyunma odasının dinamiklerini iyi biliyor. Her sehayatte benimle birlikte. EuroLeague Koçlar Birliği, onu akademiye katılmak adına davet etti. Kurs süreci kısa bir süre sonra başlayacak. Milan maçı konusunda benim için de bir şeyler hazırladı" ifadelerini kullandı.

Yeni sezona yapılan kötü başlangıç ve Milan maçı hakkında da düşüncelerini paylaşan Ergin Ataman, "Geçen yılki zaferin ardından reset atmış değiliz. Hala çok güçlü hissediyoruz ama oyuna geri dönmemiz gerekiyor. Şu anda hazır değiliz. Milan, bu karşılaşmanın favorisi. Bir Final Four takımı konumundalar. Melli ile de kalite anlamında bir aşama kaydettiler" dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.