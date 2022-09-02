Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ergin Ataman: 'Mutlaka kazanmamız gerekiyor'

Ergin Ataman: "Mutlaka kazanmamız gerekiyor"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak Bulgaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynandığı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergin Ataman, şampiyonaya Karadağ galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak, "Kötü oynadığımız bir günde maçı kazanmak çok önemliydi. Keza turnuvaya baktığınız zaman sürpriz sonuçlar olabiliyor. Dün burada Belçika, ev sahibi Gürcistan'ı yendi. Bizim çapraz grubumuzda Almanya şampiyonanın en büyük favorilerinden Fransa'yı yendi. Onun için galibiyetle başlamak çok önemli." diye konuştu.

Ergin Ataman, bugün oyuncularla Karadağ maçının kritiğini yaptıklarını anlatarak, "Hedefimiz büyük, bunun için de hatalarımızı en aza indirmemiz lazım. Takımımın iyi oynadığını görmek istiyorum. Hem hücum hem savunmada daha akışkan görmek istiyorum. Turnuvanın ilk gününün vermiş olduğu heyecan da olabilir. Biraz konsantrasyon eksikliği de olabilir. Atmosfer burada çok kötü. Gürcistan maçı dışında seyirci olmuyor. Buna rağmen galibiyetle başladık. Cumartesi yine çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, Bulgaristan'da öne çıkan oyuncular Aleksandar Vezenkov ve Dee Bost ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Kağıt üstünde takımları zayıf ya da kuvvetli olarak değerlendirmemek lazım. Bulgaristan takımında yakından tanıdığımız Vezenkov, çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'inde olan bir oyuncu. Dee Bost, bu sezon Galatasaray'da müthiş bir oyun ortaya koydu. Bunlar en önemli oyuncuları ama Bulgaristan, dış şutları iyi olan ve savunmayı yumuşak tuttuğunuz zaman her an tehlike oluşturacak bir takım. Sahaya gücümüzü koyup, cumartesi mutlak şekilde gelip gelmeye çalışacağız. En azından iki galibiyeti cebimize koymak istiyoruz. Gruptan çıkmak için Bulgaristan maçı son derece önemli olacak."

Ergin Ataman, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın geçirdiği bel spazmı nedeniyle antrenmanda yer almadığını aktararak, "Furkan'ın bir bel spazmı var. Dün öğlen başladı. Burada şartlar maalesef çok iyi değil. Otelden antrenman salonuna en az 45-50 dakikada geliyoruz. Son derece olumsuz koşullar var. Furkan'ı dün iğneyle oynattık, doktorlar bugün otelde kalmasının daha doğru olacağını söyledi. Otobüs yolculuğu çok uzun sürdüğü için otelde bıraktık. Yoksa normalde buraya gelip antrenmanı izlerdi. Durumunu değerlendireceğiz." şeklinde görüş belirtti. 




S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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