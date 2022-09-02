Ergin Ataman: 'Mutlaka kazanmamız gerekiyor'

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Başantrenöryönetiminde A Grubu maçlarının oynandığı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergin Ataman, şampiyonaya Karadağ galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak," diye konuştu.Ergin Ataman, bugün oyuncularla Karadağ maçının kritiğini yaptıklarını anlatarak,ifadelerini kullandı.Tecrübeli başantrenör, Bulgaristan'da öne çıkan oyuncular Aleksandar Vezenkov ve Dee Bost ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: