Ergin Ataman: 'Madalya alacağız'

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.



Tecrübeli başantrenör ile milli oyuncu Furkan Korkmaz, A Milli Takım'ın şampiyonada grup maçlarını oynayacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



"SAHAYA KARARLI ÇIKMALIYIZ"



Ergin Ataman, şampiyona öncesi son hazırlıkları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Çarşamba artık turnuva hazırlığından ziyade rakip hazırlığına başlayacağız. Bu tip turnuvalarda her maç çok tehlikelidir. İlk maçımızı yapacağımız Karadağ, tehlikeli bir takım, tecrübeli oyuncuları var. Onun için mutlaka sahaya kararlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Grupta kaçıncı olacağımızı düşünmek yerine maçları kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Gerekli hazırlıkları yaptık. Yiğitcan Saybir de kadroya dahil oldu. Furkan Korkmaz'ın hafif bir sakatlığı vardı. Onu bugün dinlendirdik ama yarın bir sorun olacağını sanmıyorum." diye konuştu.



FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ve Sırbistan ile oynanan maçlarda savunmada yaşanan sorunlarla ilgili bir soru üzerine Ataman, "Elimizdeki kadronun özellikleri var. Biz o özelliklerin üzerine gitmeye çalışıyoruz. Bu kadroyla Sırbistan maçının ikinci yarısında savunma yapabilecek bir 5 bulduk. Elimizdeki kadroya göre taktiksek hazırlıklarımızı yapacağız. Biz bir savunma takımı değiliz, bu açık bir şekilde ortada. Pota altını karartan uzun bir oyuncumuz yok. Ancak takım savunmasını, yardımlaşmayı iyi yapabiliriz. Ne olursa olsun hücum performansları son derece önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kağıt üzerinde İspanya'nın grubun en güçlü takımı gözüktüğünü aktaran Ataman, "Özellikle Karadağ, Belçika, ev sahibi Gürcistan gibi takımlar da her zaman tehlike yaratabilecek takımlar. Bulgaristan eleme maçlarındaki performansına göre biraz zayıf gibi duruyor ama bunu göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.



"MADALYA ALMAK İÇİN GELDİK"



Ergin Ataman, böylesine önemli turnuvalar öncesinde güç dengesinin çok önemli olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim şaşırdığım bir nokta var, FIBA bir güç dengesi yayınlamış. Ben bunu ilk kez görüyorum. Resmi bir kurum olarak hangi takımın madalya şansının yüzde kaç olduğunu yayınlaman son derece hata. Bunu gazeteciler özel olarak yayınlayabilir ama turnuvanın organizasyonunu yapan uluslararası federasyonun böyle bir madalya öngörüsünde bulunması bana göre çok tartışılır. Hakemler üzerinde de bir öngörü oluşturabilir. Onun için bunu çok yanlış bulduğumu söylüyorum. Bize yüzde 7'lik bir madalya şansı vermişler. Göreceğiz bakalım. Biz bu Avrupa Şampiyonası'na madalya almak için geldik. Tekrar ediyorum, FIBA'nın yapmış olduğu açıklamayı son derece sakıncalı görüyorum, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum."



"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"



NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz da Avrupa Şampiyonası dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Artık hazırlık dönemi bitti, çıkıp maçları oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maçlarımızı kazanmak için çıkacağız." dedi.



Hafif sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer alamayan Furkan Korkmaz, "Çok ciddi bir şeyim yok. Sadece adalemde biraz gerilme vardı. O yüzden çok fazla zorlamak istemedim. Çünkü şampiyona çok uzun, çok efor gerektiren bir şampiyona olacak. Biraz koruma amaçlı çıkmak istemedim." ifadelerini kullandı.



Şampiyonada rakiplerden çok kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Her gün sahaya çıkıp en iyi basketbolumuzu oynarsak bence yenemeyeceğimiz rakip yok. Hazırlık döneminde bunu çok fazla gösteremedik ama olumlu işler de yaptık. Umuyorum bizim için çok güzel bir turnuva olacak." değerlendirmesinde bulundu.





