Ergin Ataman: 'Maçların yeniden başlayacağına inanıyoruz'

"Her oyuncuya bir top yaptık"

NBA'de takım çalıştırmak istiyor mu?

"Larkin'in NBA opsiyonu var"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketbolda liglerin oynanması yönünde umutlu olduğunu söyledi.takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ataman, pozitif bir insan olduğunu belirterek, "Bu şartlarda Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanmayacağını düşünenler var. Böyle düşünürsek analiz yapmayı bırakmam lazım. Liglerin ertelendiği günden beri maçların yeniden başlayacağına inanıyoruz." dedi.Oyuncuları fiziksel ve mental olarak diri tutmaya çalıştıklarını kaydeden Ataman, "Biz oynayarak şampiyon olmak istiyoruz, hepimiz bu düşüncedeyiz. Biz sahada bütün sezon ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını kupayı kaldırarak almak istiyoruz. Belki maçlar seyircisiz oynanacak ama eminim ki ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de o tadına varamadıkları göze hoş gelen Anadolu Efes basketbolunu 8'li finallerde ve finalde görmek istiyorlar. İnşallah her şey güzel olur, hepimiz beklemedeyiz." ifadelerini kullandı.İstanbul'da kalan oyuncuların gruplar halinde Merter'deki tesislere gelerek hijyen kurallarına uygun şekilde çalıştığını vurgulayan Ataman, "Evinde çalışma imkanı olmayanSoyunma odasına girmeden, tamamen bireysel çalışıyorlar. Ben de zaman zaman gidip orta sahada onları takip ediyorum." diye konuştu.Takımın önemli oyuncusu Shane Larkin'in de dönmek için sabırsızlandığını aktaran Ataman, "" değerlendirmesinde bulundu.NBA'de takım çalıştırma hedefinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ataman, şunları söyledi:Kadro yapılanması konusunda bilgiler veren Ataman, "" şeklinde konuştu.Türk basketbolunda kendisi açısından iz bırakan oyuncuları paylaşan Ataman, "Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok, Mehmet Okur, Mirsad Türkcan. Son olarak Cedi Osman'ı söyleyeceğim. Ersan İlyasova, Ömer Onan ve daha çok oyuncu var. Furkan Korkmaz genç olduğu için bu listeye girmedi." diyerek sözlerini tamamladı.