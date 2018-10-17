Ergin Ataman: 'Maçı ikinci çeyrekte kaybettik'

THY EuroLeague'in 2'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 93-79'luk skorla mağlup oldu.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.''Biz bugün maçı ikinci çeyrek kaybettik. Beanchten gelen oyuncular, oyun direncimizi ve savunmamızı düşürdü. Bu sürede Zalgiris iyi bir oyun sergiledi. İkinci çeyrekte hücum ribauntlarını aldılar. Maçın son çeyreğinde enerjimizi ortaya koyduk ama THY Avrupa Ligi seviyesinde maçın sonuna kadar iyi oynamanız ve yeterince mücadele etmeniz gerekiyor'' dedi.