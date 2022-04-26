Ergin Ataman: 'Larkin, şampiyon oyuncu olduğunu gösterdi'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, AX Armani Exchange Milan karşısında alınan 77-65'lik galibiyeti değerlendirdi.



Ataman, "Son periyotta bir tane mola aldık. Devamında Larkin bir şampiyon gibi oynamaya karar verdi ve gerçekten böyle bir maç sonu oynadı. Ribaundları kontrol etmeye çalıştık. Pozisyon icabı olmadan çok ekstra sayılar buldular. 5-6 dakika kalana kadar devreye girmeyen Larkin, maçı kırdı, maçı kazandırdı." dedi.



Larkin'in son periyottaki performansına değinen tecrübeli koç, "Larkin, şampiyon bir oyuncu gibi o ritmini buldu. Bazı top kayıpları vardı ama 5 dakika kala ritmini buldu. Bir şampiyon olduğunu belli edercesine son 5 dakikasını oynadı bu maçın" ifadelerini kullandı.



"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"



Ataman, taraftara verdiği destek için teşekkür ederek, "İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. İtalya'daki maçtan sonra buradaki taraftarın üç katı İstanbul'da olacak demiştim ve bu desteği gördük. Maç boyunca bizi ayakta tuttular, savunma sertliğimizi yukarı çıkardılar. Bu taraftarın önünde şampiyona gibi oynayan Larkin'in performansını ortaya çıkardılar. Maç boyunca normalde soktuğumuz şutları sokamadık, Larkin performansını hücumda iyi gösterdi. Hücumda her zamanki gibi değildik, savunmada serttik ama son bölümde Milano fazla hücum ribaundu aldı. İyi bir performans sergiledik. Son çeyrekte şampiyon gibi oynayan Larkin maçı koparmasını bildi. Milano'yu da tebrik ediyorum, tam bir play-off maçıydı. Milano takımının sert ve kararlı buraya geleceğini biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.



"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"



"Bu seride istediğimiz oyunu oynayamadık." sözlerini kullanan Ergin Ataman, "Milano bizi oynatmıyor, hücumda rahat sayı bulamıyoruz. Biraz daha oyuncularımın rahat bir şekilde hücum performansını vermelerini bekliyorum. Larkin'in son 5-6 dakikadaki performansı bize maçı kazandırdı ama takım halinde müthiş savunma yaptık. Ribaundlardan seken toplar dışında kolay sayı imkanı vermedik. Perşembe günü yine savunma sertliğini sahaya yansıtmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.





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