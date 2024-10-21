Ergin Ataman krizi derinleşiyor: TBF yeni hoca için düğmeye bastı!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda seçimli genel kurul geride kalırken Başkan Hidayet Türkoğlu ve yönetimi yeniden göreve seçildi. Başkan Türkoğlu ve ekibini seçim sonrasında Ergin Ataman krizi karşıladı.



Geçtiğimiz ay Fenerbahçe Beko, Galatasaray-Panathinaikos maçında derbi maça gönderme yaparak 3-1 işareti yapan Ergin Ataman'ın Türkiye A Milli Takımı Basketbol Takımı'nda görev aldığı sürece basketbol milli takımına sporcu göndermeyeceğini açıkladı. Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin açıklamasından hemen önce sarı-lacivertli camiadan özür dilemişti ancak Fenerbahçe Yönetimi geri adım atmamıştı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da seçim öncesinde Fenerbahçe'yi ziyaret ederek konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu.



ATAMAN İLE AYRILIK KARARI



Karar'dan Oğulcan Çoksayar'ın haberine göre, 2022 yılında A Milli Takım'ın başına getirilen Ergin Ataman'ın sözleşmesi devam etse de TBF yönetimi, tecrübeli başantrenör ile yollarını ayırmak istiyor.



Gerek kulüplerle arasındaki olumsuz ilişki gerek Başkan Hidayet Türkoğlu ile yaşadığı uyum sorunu ayyuka çıkan Ataman'ın yılda 20 gün takımla zaman geçirmesine rağmen 12 ay boyunca maaş alması da ipleri geren etkenler arasında yer aldı. Aylık 35 bin dolar maaşı bulunan Ergin Ataman, A Milli Takım ile henüz bir başarı elde edemedi. Son olarak Fransa'da oynanan Fransa maçında alınan ağır yenilginin ardından Sırbistan'da oynanacak hazırlık maçına takımını götürmeyen Ataman, TBF yönetimini bir başka krizin içine sürüklemişti. Tüm yaşananların ardından Türkoğlu ve ekibi, 'Ataman'sız bir süreç için ihtimallerini değerlendirmeye başladı.



ERDEM CAN İHTİMALİ



Geçtiğimiz yıllarda Türkoğlu ve yönetimi A Milli Takım başantrenörlüğü için Ergin Ataman ile anlaşmaya varsa da dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da baskısı ile göreve Ufuk Sarıca getirildi. Söz konusu tarihte Ergin Ataman duruma büyük tepki göstermişti. Kulis bilgilerine göre ikili arasında o dönemden kalma bir gerginliğin devam ettiği de öğrenildi.



Ataman'ın görevden alınması durumunda Erdem Can'ın ismi de A Milli Takım başantrenörlüğü için konuşuluyor.



EN BÜYÜK KOZU MİLLİ YILDIZLAR



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile arasında soğuk rüzgarlar esen Ergin Ataman'ın Ankara ile yakınlığı yönetimin hamle şansını kısıtlıyor. Ataman başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a sezon başında dahil ettiği milli basketbolcular Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ı da A Milli Takım'ın geleceği açısından koz olarak görüyor.



EURO Basket 2025'te başarı elde etmeyi hedefleyen Ergin Ataman, 12 Dev Adam'ın kritik isimleri ile sezon boyunca çalışarak A Milli Takım'da da oyun kurgusunu daha hızlı yansıtmayı planlıyor. Ayrıca Türk-Yunan ilişkilerini spor üzerinden düzenleme imkanı ile Ankara'nın gözdesi olan Ataman, edindiği konumu TBF'ye karşı güvence olarak kullanıyor.



