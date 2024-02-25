Ergin Ataman: 'Kötü oyunun sorumlusu benim'

Milli basketbolcu Erten Gazi de, "Taraftarlarımıza atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Maça hazırlanmak için kısa bir süremiz oldu. Takımımdan maçın sonuna kadar gösterdiği mücadeleden ve galibiyetten dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda son saniye basketiyle 76-75 kazandıkları İzlanda maçında kötü oynamalarına rağmen galip geldiklerini söyledi.Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Son 3 dakikada rakiplerinin geri geldiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör,Son 3 saniyede 75-74 gerideyken çizdiği oyunun sorulması üzerine Ataman,ifadelerini kullandı.Ergin Ataman,diyerek sözlerini tamamladı.