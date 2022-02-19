Ergin Ataman: 'Kendimizi finale sakladık'

Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, Türkiye Kupası yarı finalinde Darüşşafaka'yı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Ergin Ataman maç sonu yaptığı açıklamada, "İki gün önceki Pınar Karşıyaka maçındaki gibi ilk yarıda mükemmal basketbol oynadık. İkinci yarıda bir çok oyuncumuzu oynatmadık, Larkin'i hiç oynatmadık, Micic'i 5 dakika oynattık. Daha çok genç oyuncularımızla tamamlayıp kendimizi finale sakladık. İki Euroleague takımı finalde karşı karşıya gelecek. İnşallah hak eden kupanın sahibi olur" sözlerini kullandı.



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final müsabakası, TOFAŞ Spor Salonu'nda 20 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.





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